隨著工作逐漸轉變為線上遠距離模式，讓民眾變得依賴3C設備，大大提高藍光曝曬的風險，給眼睛添加了不少的負擔與傷害，在這樣的背景下，驗光師在其中扮演著重要角色。中臺科技大學視光系於17日舉行首屆授袍典禮，邀請驗光師公會理事長們參與盛會，為即將踏進臨床展現所學的實習生們授袍，共同帶領學生完成進入職場前哨單位的最後準備階段，見證蛻變的最後一哩路。

「驗光人員法」於107年新成立通過，正式成為第十五類醫事人員，其主要職責在於驗光配鏡及視覺保健衛教。中臺科大視光系透過臨床實習養成學生們的專業素養，更是驗光師人才培育的關鍵，有效整合專業學理及臨床實務，蛻變成為優秀驗光師。在眾人見證下，由師長及理事長們為同學逐一穿上白袍，期許發揮關懷、細心、專業、不斷提升的臨床驗光，鼓勵以守護人民視覺健康為宗旨，持續努力學習及追求卓越。中臺科大視光系梁佩菁及黃喻珊兩位同學帶領宣誓，以成為視光界驗光師的一份子為目標，在實習過程中用心學習，致力考上驗光師證照，奉獻所學於視覺保健產業之中。

即將進入專業領域與臨床學習的視光系學生們進行宣誓。(照片/中臺科技大學提供)

臺中驗光師公會理事長謝孝杭以系友及驗光師公會代表身分參加，致詞時表示，授袍典禮是傳承、是賦予的重要儀式，很高興中臺科大視光系開啟了這項重要典禮，期許同學們未來承擔驗光師實行健康之眼的重責大任。中華民國驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸表示，授袍代表著同學們的學習進入將知識轉化為實作技能的重要里程碑，實習同時是臨床工作人員珍貴的經驗累積，期許同學把握實習機會，不畏怯提問不害怕失敗，同時也好好體驗、享受實習路上美麗的風景。

臺中市驗光師公會理事長謝孝杭勉勵準實習生。(照片/中臺科技大學提供)

中臺科大校長陳錦杏鼓勵準實習生未來成為優秀健康驗光師。(照片/中臺科技大學提供)

中臺科技大學秉持著「培養技術專業與人文關懷兼備的務實致用人才」為教育目標，視光系也對應「培育具人性關懷與專業之視光產業人才」作為系所教育目標，培育視覺保健產業優質專業人才。授袍典禮象徵著師長對學生專業的肯定，也代表著學生即將迎接新的挑戰與使命，藉此激勵及鼓勵準實習生，希望他們經歷實習洗禮後，能夠蛻變成為優秀健康驗光師，為我國眼睛醫療保健領域貢獻心力。