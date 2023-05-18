在全球數位轉型的浪潮下，台灣高等教育正經歷一場蛻變。作為這場變革的先驅，東海大學與Google Cloud，透過創新的AI技術與全方位現代化雲端系統，強化學生服務品質外，也共同推動「雲端人才搖籃計畫」。東海大學表示，未來將致力成為台灣中部數位人才孵化基地，為台灣產業注入活水。

日前（17號），Google Cloud舉辦「2023 Taiwan Industry Exchange」，分享如何以創新 AI 技術與現代化雲端系統，協助不同產業透過雲端與 AI 科技解決營運痛點。其中，作為教育產業的東海大學，成為中部第一所與Google Cloud 共同推動的大學。東海目前積極導入 Google Cloud 雲端和 AI 技術，並實際運用在校務和教學領域，加速校內數位轉型並朝智慧永續校園邁進。東海圖資長楊朝棟指出，透過應用Google Cloud，將比傳統的地端機房能夠多容納可達50 倍的人流量，這不僅提高了學生學習的效率和質量，也同時透過AI技術，降低資訊人員定期維護作業成本外，還將過去需要半人工作業的備份程序，改為標準化的作業方式。

東海大學圖資長楊朝棟。(照片/東海大學提供)

圖資長楊朝棟指出，東海大學為中部第一所參與此次Google Cloud的「雲端人才搖籃計畫」，透過第一階段的數位人才培育課程，帶領一批跨領域科系的學生深植雲端數位實力。除此之外，Google 方還提供東海「雲端人才搖籃計畫」相關課程的師資培訓，並提供上課所需要的教材和參考資料。楊朝棟說，Google Cloud Platform (GCP)也提供了雲端實踐場域以及充足的資源協助完善教學環境，其中包括 Google Colab 等的 AI 相關服務，並為「人工智慧技術與實務」、「雲端架構與服務」等提供豐富的教學能量。

楊朝棟說，東海將在 8 月起擴大開班級數，並配合 Google Cloud的規劃將現有課程升級為「雲端運算產業微學程」，列為必修課程，預計將在 3年內培育出 500位具備雲端運算知識的學子。目前修習相關課程的學生們均已投入 Google 數位人才發展計畫，並積極參與各種競賽應用所學，如2023 數據驅動創新應用大賽，以及即將舉辦的2023數創大賞、2023全國智慧製造大數據分析競賽。