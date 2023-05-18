每年4月23日「世界閱讀日」(World Book Day)，為全球的閱讀盛事，為響應世界閱讀日，南華大學圖書館於每月23日舉辦「南華閱讀日」，並邀請師長推薦一本好書，以促進全校閱讀風氣之提升。今年4月特別結合國際姊妹校越南孫德勝大學（Ton Duc Thang University），互相推薦好書，不僅推動兩校的閱讀風氣，也藉此行銷台灣與越南，更促成兩校的國際交流。

今年2月，南華大學校長林聰明至越南拜訪姊妹校孫德勝大學，參觀該校「啟發圖書館」（Inspire Library）時，深感極具特色，希望能促成兩校圖書館的交流，因此，搭起雙方跨國跨校舉辦國際閱讀日的橋樑。駐胡志明市台北經濟文化辦事處教育組組長陳和賢得知雙方有此交流，感到非常有意義，便馬上擴大響應支持，不僅大量介紹台灣的書籍並贈送給孫德勝大學，陳組長更於4月24日親臨該校行銷推廣台灣，該活動以「Reading Day 2023 - Taiwan Culture and Education」為主軸，由南華大學校長林聰明拍影片推薦《Lonely Planet Taiwan》一書；孫德勝大學則由國際事務負責人 Dinh Hoang Bach博士推薦《Lonely Planet Vietnam》給南華大學。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處教育組組長陳和賢教授(右)致贈台灣書籍給孫德勝大學圖書館館長 Bui Loan Thuy博士(中)，左為駐胡志明市台北經濟文化辦事處教育組組員阮氏清莉一同合影。(照片/南華大學提供)

駐胡志明市台北經濟文化辦事處教育組組長陳和賢表示，越南孫德勝大學是一所在越南勞工總會下運作的公立大學，成立於1997年，已發展成為越南兩所頂尖大學之一。此次南華大學與孫德勝大學合作，期望日後強化雙方國際化及雙語教育，非常樂見二校合作，同時也希望未來有更多越南學子到台灣學習。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處教育組組長陳和賢教授於越南孫德勝大學和學子介紹台灣。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，為提升全球化視野，促進國際交流，學校國際處不餘遺力與各國學校進行各項合作，此次與胡志明市孫德勝共同合作世界閱讀日的推廣活動，是一次資源互通，彼此合作的盛事，在孫得勝大學的推薦下，南華立即購入《Lonely Planet Vietnam》一書，藉此活動讓南華師生對越南各方面有更深入的認識與了解，不僅深獲師生們喜愛，也吸引借閱介紹越南的相關書籍。南華大學則大力推薦《Lonely Planet Taiwan》，藉以行銷台灣，讓越南看見台灣的美好以及在地文化特色。

南華大學圖書館館長賴淑玲說，圖書館走向國際化是一項重要指標，未來將陸續推動館員說英語，服務國際生，也希望逐步推動提升學生閱讀英語書籍興趣，讓師生英語文能力更神速進步。另外，閱讀是一件令人愉悅的活動，透過文字可神遊千里外的國度，此次共同舉辦閱讀日的活動，期望帶領師生超越國際的有形界線，增加閱讀的樂趣，提升閱讀的風氣，讓學習成為最佳的人生引領方式。