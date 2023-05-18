義守大學的「實習餐廳」再升級，這回實習餐廳轉移陣地來到校內全國首創廚藝教室結合專業攝影棚的「ISU Cooking Studio & Library」特色中心登場，並且首次販售高級義法創意料理。由「觀光餐旅學院」廚藝學系學生領軍，利用「營運實務」課程經營校內實習餐廳，復刻高雄比歐緻居精品設計旅館內餐廳的料理，以「拾憶」義式餐館與大家見面，精緻餐飲美學路線在校園的餐飲選擇上開拓新局，一推出天天訂位爆滿。

廚藝系學生利用「營運實務」課程營業餐廳，學以致用累積實務經驗，創造無限精彩。(照片/義守大學提供)

廚藝系「營運實務」課程所經營的校內餐廳，有別於過去銷售簡餐與盒餐方式，本次餐館菜單規劃經典義法料理，包括法式油封鴨腿、安格斯牛排、地中海風炭烤章魚腳、創意紅玉溫泉蛋沙拉、原盅焦糖烤布蕾等佳餚，每道食材原汁原味呈現，高湯與醬汁更是耗時耗工，烹飪過程極為講究，美味的料理加上親民的價格，深受師生歡迎。校園中難得一見的義法料理，選擇在時尚與美學兼具的「ISU Cooking Studio & Library」特色中心登場，燈光美、氣氛佳的用餐環境，都讓前來用餐的師生感受特別不一樣

學生以精湛廚藝推出法式油封鴨腿、安格斯牛排、地中海風炭烤章魚腳、創意紅玉溫泉蛋沙拉、原盅焦糖烤布蕾等佳餚。(照片/義守大學提供)

負責擔任主廚的大三生薛丞祐，去年7月在比歐緻居精品設計旅館的餐廳內場實習，在旅館餐廳主廚同時也是義守大學兼任講師藍祖榕的指導下，在實習時就思索如何將所學運用在接下來的營運實務課程中，和藍祖榕討論下，決定將餐廳內的創意料理引進學校實習餐廳，與同學聯手打造校園版的“高級料理”。薛丞祐表示，將業界實習的經驗發揮在學校的實習餐廳裡，就像是學習成果發表會一樣，最重要的不只是提升自己的實力，更能將所學與同學分享與相互砌撮，這樣學習成果是加乘的。

廚藝系學生利用「營運實務」課程經營餐廳，推出義式創意料理，美味餐點加上親民價格，深受師生歡迎。(照片/義守大學提供)

藍祖榕則強調目前觀光餐飲產業人才荒，業界與學校端相互合作可解決人力問題，更能一起培育優秀人才，如同「魚幫水、水幫魚」的概念尋求共好。廚藝系主任林琳認為透過課程能與同學分析討論實務問題，並藉此培育高端的餐飲界菁英，厚植學生專業技能與實力。義守大學「觀光餐旅學院」設有廚藝學系、餐旅管理學系、觀光學系與休閒事業管理學系，與所屬義联集團之高雄萬豪酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店、義大世界購物廣場、義大遊樂世界等休閒觀光事業體，皆有密切實習合作，義大畢業生更享有集團優先錄用之優勢。除此之外，日本歐力士集團(Orix)旅館事業部於5月中旬前來義守大學攬才，高度肯定義大學子近年前往日本該集團實習的表現外，更期望義大畢業的學生有機會前往日本就業。