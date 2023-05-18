112年國中教育會考將於5月20、21日兩天登場，新北考區設有29個考場，1007間試場，計有3萬742人應考。新北巿教育局特別提醒，國中教育會考各科皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，並以選擇題為主。另外，國中教育會考是教育部規定所有國中畢業生皆須參加的學力檢測，千萬不要隨意缺考，並保持平常心應試。

本次國中教育會考首(20)日考試科目為社會、數學及國文與寫作測驗共四科，21日則是自然與英文(含閱讀及聽力)兩科。考場平面圖和試場分配表於考試前一日（19日）公布於各考場，考生可於19日下午3點到5點，至考場認識環境，但不得進入試場。建議預先了解交通動線，親自查看考場，同時也請詳閱簡章之作答注意事項及試場規則。根據歷年考試統計，考場違規事件中，提早翻開試題本作答及逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多，請務必遵守試場規則之各項規定。

112年國中教育會考考程表。(照片/新北教育局提供)

國中教育會考全國試務會公告112年國中教育會考因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變事宜中規定：學生得自主佩戴口罩，惟進入醫護站應佩戴；開放家長陪考措施以及取消COVID-19篩檢陽性及中重症考生應試資格限制，如有需求請依據國中教育會考簡章「突發傷病及懷孕考生應考服務」一節向新北考區試務會（新北市立樹林高中）提出申請，惟其審查毋須提供篩檢證明，同意後將安置考生於第二類備用試場應試，應全程佩戴口罩、不得提早交卷、節間休息及用餐不得擅自移動至休息區、不因篩檢陰性等其他原因回一般試場，而今年不再提供隔板，但試場維持開放冷氣服務，以及提供各考場內外部環境清潔、消毒、出入處提供消毒用品以供手部清潔使用。

新北考區國中教育會考考試(本局資料照)。(照片/新北教育局提供)

另為使學生安心應考，各考場學校積極準備各項應變措施，廠商協助考前與考後進行考場全面消毒；警察局進行交通管制與疏導；校護提供緊急醫療支援；民政局、工務局、水利局及各區公所協助管制考場附近暫勿施工與辦理活動，摒除各項干擾，並設置考場服務員等多項便民服務，以提供最好、最舒適的考場服務為目的，祝福應試的學子都能有最好的表現。