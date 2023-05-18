新北市教育局17日在莒光國小舉辦新北市第10屆「舞文弄墨」師生書法決賽及頒獎典禮，本屆共1167位國小教師及學生參與，其中331位師生進入決賽。現場邀請藝人許效舜與教育局副局長歐人豪以傳統說唱藝術為決賽揭開序幕，參賽師生依軟、硬筆分組於現場齊揮毫，賽後即舉辦頒獎典禮，表揚前六名和佳作得獎師生。

教育局副局長歐人豪表示，新北市非常重視書法教育，希望能傳承並涵養學生欣賞文字藝術美感，因此新北市不僅將書法教育納入國語文教學，更辦理全國唯一由官方主辦的國小師生「舞文弄墨」書法比賽，每年皆有超過千名師生參加，報名踴躍。比賽今年正式邁入第10年，因此特別邀請長年致力傳承書法藝術的藝人許效舜提字「舞文弄墨」，為活動畫龍點睛揭開序幕。自幼習寫書法的許效舜認為，寫書法可以修身養性，藉著參與這次活動，希望可以攜手新北市師生將書法這門傳統文化藝術傳承下去。

藝人許效舜(左)提字舞文弄墨與教育局副局長歐人豪(右)合照。(照片/新北市教育局提供)

另外，教育局為推動書法教育，從師資、課程到活動進行完整規劃，每年補助學校「遴聘書法專長教學人員」及「推動書法教學相關活動」，並設有莒光國小、天生國小、興穀國小及淡水國小等4所教育部書法教學特色學校，全國最多，透過設置書法教室，從課程教學到硬體情境營造，積極推廣書法教育。另為協助教師推動書法教學、研發書法教學教材、收羅字帖，104學年度已於莒光國小成立新北市書法教學資源中心，每年辦理寒暑假共5場學生書法營隊，4場軟(硬)筆書法專業師資培訓研習，歷年來已超過2000人次參加，成果豐碩。

去年獲得入選獎的莒光國小六年級學生湯勝年表示，學校從一至六年級每週都有一節寫字課，課堂上老師指導我們寫字的技巧，也引導我們觀察字體的姿態美感。一年級時，老師覺得我寫字很端正，推薦我參加硬筆書法比賽，便開始自己的寫字生涯。自己漸漸發覺在寫字的過程中可以暫時拋除課業的煩惱，享受在筆墨間揮灑的快感，完成作品後，內心覺得十分舒暢。中泰國小五年級學生許允誠則說，自己的外公很喜歡寫書法，自己也很喜歡寫硬筆字，很感謝學校老師能開設硬筆書法的課程，讓自己認識字形結構的美感原則，也體會到一筆一畫享受安靜地寫字是一種享受，學會欣賞文字的美，是可以跟隨自己一生的能力。

中年級硬筆書法比賽現場，選手正聚精會神比賽。(照片/新北市教育局提供)

天生國小老師林若莉表示，以前讀書的年代，沒有電腦、印表機，各種文宣海報都需要手工製作，因此奠定良好的寫字基礎，也引發學習書法的興趣。每當投入在寫字中，能使自己平心靜氣、精神專注且磨練耐力，間接提升對藝術的美感認知，並從中掌握到文字知識；現在當上老師，希望帶著學生一起學習軟、硬筆書法，讓學生從寫字中獲益。

教育局補充，本次決賽的331位參賽者於現場齊筆揮毫品德教育小語，優秀作品將會印製於新北市自編生字語詞簿中，並擇部分作品彙編成作品集，期望提供多元平臺展覽優秀書法作品。此外，新北市也配合節慶舉辦多元化書法活動，如快閃揮毫、名家到校、親子創意寫書法等，邀請親師生及民眾一同欣賞並看見書法之美，擴大書法教育影響力。