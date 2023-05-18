本招生採計112學年度四技二專統一入學測驗成績，考生皆須通過登記資格審查後，始取得繳費及參加網路選填登記志願資格。須參加資格審查者，包括(1)未經由就讀高中職學校辦理免登記資格審查之專業群科、綜合高中或高中附設職業類科應屆畢業考生、(2)未通過「本招生100~111學年度登記資格審查」之非應屆畢業考生或未通過「112學年度四技二專甄選入學招生資格審查」考生、(3)高中職學校普通科之非應屆畢業生或同等學力考生、(4)特種生身分考生（含原住民生、退伍軍人、僑生、蒙藏生、政府派外工作人員子女及境外優秀科學技術人才子女等），其中通過「112學年度四技二專甄選入學招生資格審查」之原住民考生，仍須辦理原住民特種生身分之優待加分審查、(5) 112學年度四技二專統一入學測驗或甄選入學報名後，新通過之低收入戶或中低收入戶身分考生。資格審查結果訂於6月27日10：00於本委員會網站公告，考生可逕行上網查詢。

本招生112學年度計69校2397系科（組）、學程參加，合計提供一般生10583名、原住民生1604名、退伍軍人1520名、僑生1522名、境外優秀科學技術人才子女1516名、蒙藏生1516名及政府派外工作人員子女1515名，共計19776名招生名額。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，本招生為112學年度四技二專日間部最後入學管道，請考生把握入學機會，踴躍報名。有意報名者，請務必詳閱112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生簡章，並請隨時上網查詢最新資訊，網址為https://www.jctv.ntut.edu.tw/union42/，洽詢電話:02-27725333。