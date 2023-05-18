國立臺南大學視覺藝術與設計學系碩士班學生劉政融榮獲第35屆奇美藝術獎之具象美術創作獎。該獎是財團法人台南市奇美文化基金會為獎助優秀藝術人才，每年聘請資深學界教授、資深藝術家與音樂家，共同選出臺灣具有潛力的明日新星。第35屆奇美藝術獎分為具象美術創作與音樂二類，其中，具象美術創作獎可說是臺灣寫實繪畫的最高榮譽，獲此殊榮實屬不易。

劉政融提到，過去曾遭受到重大疾病之苦，讓他在生命裡不斷與生死掙扎，面對生命的絕望時，藝術創作是他的一道曙光，進入南大視覺藝術與設計學系碩士班就讀後，每天除認真學習之外，同時也不眠不休地在系館創作，在系上多位老師的指導下，專業技巧與創作上不斷追求突破，終於找到屬於自己的一片天。對於榮獲奇美藝術獎，他表示：「非常開心自己的努力有所收穫，將善用這次的獎金讓自己的作品推向更新的層次，並會持續努力，一直創作下去，帶給更多人美好的力量！」

獲獎作品《筏喻者》。(照片/臺南大學提供)

南大視設系碩士班劉政融榮獲第35屆奇美藝術獎。(照片/臺南大學提供)

或許是因為劉政融過去的生命經驗讓他更珍惜人生，同時對於神與宇宙有著更謙卑的心，他的作品散發著耐人尋味的神秘與莊嚴感，細膩且意義深遠，並透過科技與宗教意象的結合，呼應AI時代裡人們對於未來的想像與過去的緬懷，呈現一種浪漫的詩意與重新思考人的本質。

劉政融的指導教授，過去也是奇美藝術獎第22及26屆得主的南大視覺藝術與設計學系助理教授侯忠穎表示：「政融在歷經生命的考驗後，始終樂觀沒有放棄自我，除了認真學習和創作外，他也是我們系上的里長伯，熱心服務並且散播溫暖給大家，讓人相當感動！」期勉政融同學秉持創作初心與熱忱，用作品傳遞生命哲思及能量。