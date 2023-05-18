市長黃偉哲表示，臺南市持續關注學生三級輔導議題，積極關注學生身心健康，藉由專任專業輔導人員的專業服務提供完善照顧，期待有更多專業夥伴投入，讓大臺南地區的孩子們都能快樂成長。

教育局長鄭新輝表示，臺南市持續推動「友善校園」學生輔導工作計畫，期許有更多的專業輔導人員加入，為孩子織起綿密的支持系統。本年度持續招募人力，期盼能提供充足且多元的輔導策略，讓臺南的孩子有愛陪伴、有足夠的能量大步往前邁進。

臺南市學生輔導諮商中心主任羅智韋表示，學生輔導諮商中心致力於完善三級輔導轉介機制，並努力完備輔導人力，竭誠邀請專業心理師與社工師加入臺南市政府專業輔導工作團隊，進入校園、協助家庭，發揮助人工作的最大能量。

甄選簡章自即日起公告於臺南市政府教育局網站(https://bulletin.tn.edu.tw/)教育公告及臺南市政府教育局學生諮商輔導中心網站(http://cs.tn.edu.tw/ )最新消息，請逕行下載簡章。本次甄選一律採取郵寄通訊報名，報名期間自簡章公告日起至6月26日截止，郵戳為憑。如有報名相關問題，歡迎電洽臺南市教育局學生輔導諮商中心(電話：06-2521083分機21人力督導組)