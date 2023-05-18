有鑑於近年新興媒體興起，資訊傳播過程可能潛在許多錯假訊息，為培養大專校院學生具備「尋求及獲取資訊」、「評估及解讀資訊」與「創造及分享」等媒體素養能力，教育部自109學年度起推動「高等教育媒體素養課程發展計畫」，並委託銘傳大學、靜宜大學及義守大學等3校負責推動研發高等教育媒體素養課程模組及教材教案。111學年度首次舉辦「大專校院媒體素養課程學生心得競賽」，本次共128件作品參賽，最終評選出前三名及佳作六名，今（18）日於銘傳大學舉辦頒獎典禮以表揚獲獎學生。

「111學年度大專校院媒體素養課程學生心得競賽」頒獎典禮。(照片/教育部提供)

首獎〈扇動吧！翅膀〉，作者為銘傳大學廣告暨策略行銷學系沈丙堂同學，以馬克吐溫名言「不看新聞，會與世界脫離；看了新聞，會與真相脫離」破題，全文探討臺灣媒體之亂象，剖析實務案例，呼籲媒體人和閱聽者應發揮素養能力，勿妄判定事件真偽；第二名由國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系楊家瑜同學獲選，其作品〈媒體素養企劃與實作-透過演講與專題探索我與媒體〉挖掘媒體圈專業人士的經驗和體悟，藉此拓展自身的媒體素養，更期望自己透過程式數據上的專業，對新聞採證上給予貢獻，重新賦予新聞價值；第三名則是由世新大學廣播電視電影學系廣播組黃姰迦同學獲選，其撰述主題為〈參與媒體素養課程與實踐心得〉，選擇以自身參與偏鄉媒體教育服務經驗切入，以言傳身教體現媒體素養之意義，從服務、教育到分享給他人，進而將判斷媒體是非的種子，傳遞到世界各角落。

本次競賽舉辦目的在於培養學生應用媒體與資訊工具之能力，同時深化媒體識讀能力，期盼藉由本次競賽促使同學們能透過自主學習，反思將所學應用於生活之中。教育部企盼學生持續參與媒體素養課程，在撰寫心得感想的過程中，能夠內化課堂知識，促進學習遷移，形成「帶得走」的知識，進而解決生活情境中的真實問題，以建構健康媒體社會。