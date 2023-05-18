「新北科學日-金彩奈奈」今(18)日於板橋國中盛大登場，體育場轉為大型實驗室，另開Youtube直播及線上會議室，虛實兩軌合計26校、近千名師生參與。副秘書長龔雅雯也現身會場，與學生一起做實驗，觀察抗原快篩試劑中的呈色標誌，探究奈米金變色原理。也邀請果陀劇場改編科普《西遊記》，逗趣的角色、神奇的實驗展演，讓學生直呼，原來科學就在生活中!

副秘書長龔雅雯表示，教育局近10年來攜手產官學研，與淡江大學、國科會及台灣默克生命科學事業體等合作，其中與淡江大學自2015年起每年推出新北科學日等系列活動，設計不同主題的大型實驗，今再簽署未來3年合作意向書，深化合作，讓師生更親近科學，讓科學更普及。

淡江大學教授鄧金培長期投入新北科學日，他提到，本課程發想於快篩試劑上的紅色「奈米金」線條，學生動手做實驗、回收奈米金，體現永續發展目標（SDGs）的責任消費。回收的黃金還可循環再利用，作為觸媒及奈米級電極，同時，奈米金有可以做為晶種，調製成繽紛色彩的奈米溶液，如彩虹般絢麗，將顛覆學生對於顏色的既定想法。

新北科學日同步安排教師培訓及小助手訓練，文山國中老師楊士寬表示，每年所設計的實驗，通常與生活、趨勢結合，具有創新性，也與一般學校課程中的實驗相區隔。本次學生透過實作，將了解奈米金的歷史、科學原理及應用。尤其是「金彩奈奈」實驗視覺效果十足，將大大改變過去的認知，引發學習動機與好奇心，享受做實驗的樂趣。

教育局副局長歐人豪(左)、淡江大學科教中心主任王伯昌(右)簽署未來3年合作意向書，深化合作。(照片/新北教育局提供)

三重高中學生詹孟瑀說，此次擔任志工收穫滿滿，認識許多熱衷科學的朋友、培養服務態度，更訓練自己講解「奈米金」的科普知識，與國中小學弟妹分享的同時，自己也進步了。

廣福國小學生周宥毅表示，首次參加大型實驗，在體育館中數百人穿戴實驗衣、護目鏡、做實驗，感覺很震撼。還能觀賞果陀劇場的表演，劇情鋪排充滿張力，科學知識巧妙融入故事情節，演員以豐富的肢體語言，與觀眾互動，令人感受到臨場感。

雙溪高中國中部學生曾宥嘉也藉由線上參加，他表示，快篩是疫情期間居家必備品，當時就很好奇它的製作原理，很想知道為什麼確診是兩條線呢？透過這次實驗，終於知道快篩試劑是用奈米金製作的，第一條線是為了確認試劑是否正常，而第二條是檢測病毒。奈米金的原理，同樣也能運用在驗孕棒。

教育局表示，新北市致力推動科學教育，辦理科學展覽、師資培訓、學生培育等系列活動，帶動科學深化研究；並透過新北科學日、行動化學車、跑跑分析車、科普環島列車等活動，把科學觸及各校、不斷普及。未來將結合科教館等科教資源，培養學生對於科學探究的興趣，將科學教育持續向下扎根。