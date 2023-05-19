經過三年的疫情，芒果要的就是你再次重出江湖，第六屆由湖南廣電集團、中華兩岸文經協會主辦、旺旺中時媒體集團時際創意傳媒執行。今日5月18日前往新竹玄奘大學舉行分享說明會，玄奘相關系所展現充分興趣，配合授課時間分別在11點、13點、14點、15點、為傳播學院同學進行四場分享會。

玄奘大學李承中教授特別提醒同學，在拍攝規定的自我介紹影片中，一定要有創意、並且凸顯自己的特長，審查的評審委員才能記住你、對你印象深刻，有任何問題都可以來找老師協助。

玄奘大學大傳系楊佳蓉教授表示，往年我們都有學長姊過去實習，回來後都能折抵學校的實習學分，每位也都收穫滿滿，雖然競爭激烈，請同學一定要把握難得機會參與海選，爭取前往湖南衛視芒果TV實習機會，充實自己。

玄奘大學李承中教授特別提醒同學，在拍攝本次要繳交的自我介紹影片中，一定要有創意、並且凸顯自己的特長。(攝/景義婷)

「第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期實習活動」徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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