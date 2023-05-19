深受期待的「國際體育事務人才培訓營」，由400多位報名者中錄取新、複訓155名學員，將於19日專屬教學平臺正式展開線上課程，接續將安排6月3日至4日、10日至11日於臺北天母沃田旅店辦理實體課程講座，教育部體育署邀請國內外重量級講師授課，搭配經驗豐富的導師、學長姊帶領，將讓有所準備且願意把握增能機會的參與學員大豐收。

本屆培訓營特別邀請韓國籍國際奧會委員Mr. Seung Min RYU及帛琉籍國際奧會委員Ms. Baklai TEMENGIL擔任講師，分就奧林匹克活動及國際運動外交與政治為專題，與學員交流分享。另目前投入2024巴黎奧運籌備會擔任洲際經理的林莉融小姐，曾參與卡達世界盃及東京奧運籌備工作，也是培訓營的傑出結訓學員，將帶來關於奧運會籌備、執行和評估的專業知識和經驗。

此外，國際奧會宣布自2024年巴黎奧運會開始，指定全球接待供應商與籌委會合作，負責提供包括門票、旅行、住宿和獨特的場內及主辦城市接待服務，本屆培訓營洽邀國際奧會指定供應商On Location國家奧會暨帕奧會關係部門的Mr. Clement PORCHER分享最新體壇趨勢；卡達奧會國際關係暨賽會管理顧問Mr. Louis 亦應邀來臺授課。優秀講師群皆是一時之選，課程內容豐富，學員們將能獲得更全面和深入的國際體育事務知能。

國際體育事務人才培訓營5月19日啟動，講師陣容堅強。圖為教育部體育署房瑞文主任秘書)。(照片/教育部提供)

除了堅強講師陣容，也邀請新訓學員姚來興到場現身說法，分享報名培訓營的初衷及期許，他以選手身分參與伯明罕世界運動會等國際賽會，上個月更獲得全大運角力公開男子第4級金牌。體育署表示，廣納運動員加入和經驗，讓國際體育事務人才培養和發展更加多元，激盪豐富本屆培訓營，達成人才運用的多樣化及最佳效益，共同為推動國際體育事務而努力，打造質量兼具的國際體育事務人才，實現並創造我國在國際體壇的價值。