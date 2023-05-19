南華大學民族音樂學系日前再次受邀前往馬來西亞巡迴演出，此次演出由馬來西亞禾樂藝術及文化交流協會主辦，巡迴演出及教學共三個場次，民音系師生所到之處，皆造成一股國樂旋風。

馬來西亞禾樂藝術及文化交流協會主席吳淑亮指揮繼2022年底馬來西亞全國華樂營後，再次力邀南華大學民族音樂學系前往馬來西亞巡迴演出，巡迴場次涵蓋吉打、霹靂與檳城，參與演出團隊包括吉華華中、吉華二校、新民獨中、吉華獨中、華聯華中、育才國民型中學、菩提國民型中學以及華都中學八間學校共有328位華樂團學生參與演出。在巡演期間，也前往拜訪馬來西亞最古老的華樂團-德教會華樂團。本次巡演主題以「臺灣南華大學民族音樂學系-交流音樂會」為主軸，攜手臺灣共同推廣國樂教育。

本次巡演主題以「臺灣南華大學民族音樂學系-交流音樂會」為主軸，攜手臺灣共同推廣國樂教育。(照片/南華大學提供)

民音系執行副主任張雅婷助理教授表示，此次巡迴演出，由系上蕭呈叡助理教授領軍，帶領系上柳琴演奏專業講師鄭家芸、專長二胡演奏的大四生陳彥棋及專長柳琴演奏的碩士生李涴茹一同前往馬來西亞。三場的巡迴演出，陳彥棋同學領奏兩首臺灣經典改編國樂曲《高山青》與《阿美族》，並由華樂團協奏演出，作品透過演奏的呈現，闡述臺灣風景名勝的優美以及臺灣多元民族融合的熱情。鄭家芸老師與李涴茹同學則聯手與馬來西亞青年演奏家羅欣怡共同將三首經典國樂樂曲《春到沂河》、《北方民族素描-漁歌》、《北方民族素描-賽馬》改編為彈撥三重奏；更有由蕭呈叡助理教授領唱、樂團協奏的民歌《草原上》，民族音樂學系師生精彩的演出與教學，場場博得現場爆滿觀眾的尖叫聲與掌聲，深獲讚賞與肯定。

民音系二胡演奏新秀陳彥棋同學說，這是第二次在馬來西亞的演出與教學，從馬來西亞青年學子上課的眼神中，看見他們對國樂學習的渴望，那個畫面印象非常深刻，也值得臺灣的教育去深刻體悟推廣與支持表演藝術教育的重要性。碩士生李涴茹則說，在臺灣有完善的設備可以享受著豐富的學習資源，看著馬來西亞學生在沒有冷氣的炎熱環境下刻苦學習練琴，不斷追求更好的音樂詮釋與技術，這些過程讓她更懂得珍惜現有的一切。

民族音樂學系師生精彩的演出與教學，場場博得現場爆滿觀眾的尖叫聲與掌聲，深獲讚賞與肯定。(照片/南華大學提供)

馬來西亞禾樂藝術及文化交流協會主席吳淑亮指揮表示，未來盼能持續與臺灣南華大學民族音樂學系保持良好合作與共同傳承華樂的關係，透過南華大學讓馬來西亞的學生看見華樂的魅力與頂尖的演奏技術，更願意長期持續努力為雙方挹注新血與傳承。民音系副主任張雅婷也表達，音樂是人類的共通語言，能夠促進雙方的文化交流與融合，共同推動中華文化藝術的延續與表演藝術新生命的培育，這是民族音樂學系永續教育不放棄的目標使命。