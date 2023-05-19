全球創新大學排名（The World University Ranking for Innovation, WURI）2023年榜單昨日（5/18）在美國佛羅里達正式揭曉。國立暨南國際大學於「工業應用」排名全球第41，「道德價值」排名全球第29，「學生流動性與開放性」排名全球第26，以及「第四次工業革命-數位轉型」排名全球第26。相較於去年，暨大在「道德價值」、「學生流動性與開放性」和「第四次工業革命-數位轉型」三項指標皆有所進步。同時，暨南大學更在百大創新名校的排名上，更獲得全球第127名的佳績。

暨大為兩岸三地唯一出席該評比頒獎典禮的大學，中華民國國旗飄揚於典禮會場。(照片/暨南大學提供)

WURI的排名系統強調真實世界中的影響力，並以創新性、實踐性、以及影響力作為評比標準。經過WURI評估委員會、大學聯盟代表和相關媒體代表等多重審查，該排名在世界各地的學界與業界皆享有高度的信譽。評估準則包括六個類別：工業應用、創業精神、道德價值、學生流動性與開放性、危機管理和第四次工業革命。每個類別都需要根據創新性、實施能力和影響力進行評估。申請的創新專案從2022年的792個增加到今年的1189個，競爭空前激烈。

在工業應用的項目中，暨大科技學院以「暨情送出去-東南亞國家偏鄉地區淨水系統設施建置」獲得評審青睞。該計畫透過與柬埔寨與金邊扶輪社、中華國際陽光慈善會的在地慈善組織共同協力，建置一座「濾水設施系統」提供給2,000人偏鄉居民及孩童有乾淨的飲用水。

在道德價值的項目中，暨大科技學院USR團隊以「營造綠色水沙連 :智能×減污×循環」獲獎。該計畫以茭白筍LED電照節能，透過低光害、友善環境理念，翻轉茭白筍產業模式，推向永續經營目標。而另外暨大社工系也以「建構鄉村型共生社區整體照顧模式－「厚熊笑狗」（Homie Puli）長照創新體系的行動實踐」獲選道德價值類的獎項。該計畫透過與在地組織的共同合作，發展出許多協助在地完善健康照顧與長期照顧的網絡，並且成為全台推動社區整體照顧體系的重要先驅模式，並建立了40個社區長照站，並連結12家在地企業，共同開發友善高齡的產品與服務，最後導入物聯網的技術，開發適合中高齡者使用的APP系統，將數位工具帶入鄉村的高齡社會照顧議題中。

「道德價值」排名全球第29。(照片/暨南大學提供)

「工業應用」排名全球第41。(照片/暨南大學提供)

在「學生流動性與開放性」項目中，暨大人文學院以「建構迎往東南亞、佈局全球的國際大學」獲獎。該計畫涵蓋「研究」、「人才養成」、「招生」與「交流合作」四軸線。於校內外開設泰、緬、印尼、越、日、韓等多國語言課程，培育認識並前進東南亞的行動人才，並建置東南亞教研人才資料庫，推動跨領域東南亞文化、藝術及信仰等多面向師資與課程，並設立甘美朗樂團，深化與東南亞文化的接軌。

在「第四次工業革命-數位轉型」項目中，由暨大「教育大數據中心」洪政欣教授所帶領的專案團隊以「在偏鄉建立全國高中大數據應用系統專案團隊」獲獎。該計畫透過暨大資工系、資管系等相關學系的技術開發與人力培訓資源，在埔里鎮建立一個IT團隊，負責開發維運各式全國性高中教育應用系統，並持續收整各高中校務行政及學習資料，建立一個國家級全國高中教育大數據資料庫。歷經12年的努力，目前團隊成員包括了6位資工系教授，並有專任工程師45名及行政專員40名，相關計畫經費高達8億，完成超過20項網站資料庫系統，內容涵蓋教務、學務、總務、入學等面向，服務學校範圍遍及全國各高中，成功建立一個與政府密切配合的偏鄉資訊團隊。

「第四次工業革命-數位轉型」排名全球第26。(照片/暨南大學提供)

「學生流動性與開放性」排名全球第26。(照片/暨南大學提供)

暨大校長武東星表示，此次全球WURI排名共有24個國家代表親自出席，暨大特別由胡秀華副校長親自前往美國領獎，為兩岸三地唯一出席該評比頒獎典禮的大學。2024年WURI年會確定在瑞士舉辦。而暨大將與菲律賓角逐爭取2025的年會主辦權。暨大近年來在大學社會責任計畫表現亮眼，獲得最高額度五件計畫全數通過的殊榮，此次又再次被世界創新大學排名認可，顯見暨大的努力已經漸漸地被國際看見。