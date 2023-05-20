夢想淘心室5月19日【創時空】邀請到火神的眼淚製作人李志薔老師。拿下金鐘獎「最具人氣戲劇節目獎」的《火神的眼淚》，是二○二一年叫好叫座的人氣台劇之一，擔任該片製作人的李志薔，同時他也是義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系教授，他在節目導演自喻自己像是豆腐一樣樸實，但是卻能創作出很多不同層次口感的料理，就如同自己的每一個作品都展現不同的層次一樣。李志薔是本命還是藝名？老師在節目中分享為什麼會將名子中的”強”字在創作時的名子改成另一個”薔”。

除了拍片，平日還要傳道授業的李志薔在教課的過程中，喜歡與學生分享自己在創作路的各種故事。除了導演外，本身也是製片、監製、製作人、編劇，李導演透露還是最喜歡從事導演的工作，因為導演除了導戲外，還有許多其他的挑戰，像是拍片現場的各種大小事決定權與調度，覺得非常具有挑戰性。此外，英雄惜英雄，工作中最大的收穫除創作，非常喜歡跟與有才華的音樂家、攝影師、燈光師等等一起工作，覺得非常享受。

李志薔同時在節目中跟聽眾們分享早期拍攝紀錄片”浮球”的原因，與內幕的故事，以及自己最印象深刻的一場戲其實是來自自己的故事。還有關於火神眼淚拍攝過程的大小事，更多精彩內容不要錯過創時空的節目。

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