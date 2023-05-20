「2023第六屆芒果要的就是你」5月19日來到台灣大學生傳系舉行說明分享會，本次活動由湖南廣電、中華兩岸文經協會主辦，旺旺中時媒體集團時際創意傳媒執行，海選決選將於6月10日辦理，預計選出50名學子，於7月至8月前往長沙湖南廣電進行為期一個月的實習。

台大圖資系一年級的黃裕媞同學表示，自己對於這個實習機會很感興趣，很高興今天能親自聽到主辦單位來學校做分享與說明，一定會把握這個實習機會，期望自己能夠於海選時被入選，前往湖南衛視實習。

台灣大學林如森教授提醒同學，往年都有幾位學長姐於海選時勝出，獲得湖南實習機會，每位收穫都滿多的，還有一位學長因為到湖南衛視實習後，報考北京電影學院研究所，芒果實習資歷有很大的加分，並且順利錄取。

主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長來到台大舉辦說明會。（攝/景義婷）

「第六屆芒果要的就是你-湖南衛視、芒果TV暑期實習活動」徵選的對象不限科系所的大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南進行為期一個月的實習培訓，本屆開出的實習的職位不乏當紅的節目：披襟斬棘的哥哥，你好星期六、時光音樂盒、無名之輩、穿我的漢服等，機會非常難得。活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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