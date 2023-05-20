每年5至6月是阿勃勒開花的季節，國立臺南大學府城校區內的阿勃勒盛開美景，也常吸引師生、校外賓客及附近居民駐足拍照，成為南大校園一大亮點。南大結合阿勃勒花季及畢業季，每年於5月底辦理南大阿勃勒節系列活動，與師生、民眾同樂。今年，南大將於5月24日至6月4日舉辦「2023南大阿勃勒節系列活動」，並於5月28日(星期日)下午1時，在該校府城校區誠正大樓川堂辦理因疫情睽違三年的高中(職)熱舞賽，將有近百名高中生齊聚競秀舞技，歡迎有興趣民眾前往觀賞充滿活力熱情的金色盛宴。

南大阿勃勒節高中(職)熱舞賽，是愛好熱舞的高中生每年引頸期盼的活動之一，深受年輕學子喜愛。今年恢復辦理消息一出，即有多所學校學生詢問，報名十分踴躍。共計有屏東大同高中、嘉義興華高中、臺南港明高中、家齊高中、善化高中、臺南女中、新豐高中、聖功女中、瀛海高中、長榮女中、臺南高商、以及高雄樹人醫護管理專科學校等12所學校共14支隊伍參賽，近百名高中生將一起施展熱舞魅力，為南大阿勃勒美景增添動感的視覺享受。此外，南大也透過網路直播方式分享比賽實況，讓各地的熱舞同好可以透過網路點閱南大頻道(https://www.youtube.com/@nutncc1)，收看精彩比賽。

除了精彩的高中(職)熱舞賽，南大於5月29日至6月3日也辦理學生社團展演、電影欣賞及主題書展等系列活動，並由6月4日盛大的畢業典禮為「2023阿勃勒節」劃下完美句點。南大歡迎社會大眾前來賞花及參與系列活動。相關活動資訊請至「2023南大阿勃勒節」網頁瀏覽(https://www.nutn.edu.tw/festival-2023/news.htm)，或洽秘書室郭小姐(06-2133111分機113)。