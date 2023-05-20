總統教育奬以奮發向上、不畏困境、熱愛生命的學習精神為選拔標準，2023年獲獎學生名單5月19日由教育部公布，全國共推薦351人，經審慎初選有157人進入複選，再由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士擔任複審委員赴各校實地訪視，並推薦各組獲獎名單，最後提至總統教育獎委員會審議通過，合計大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，共56名學生獲得殊榮。2023總統教育獎獲獎學生皆秉持力爭上游、熱愛學習的態度，勤學之餘，更積極改變生命困境，並服務奉獻，是學習的榜樣。

2023年總統教育獎預定7月7日於總統府舉行頒獎典禮，由蔡英文總統接見獲獎學生，並頒發獎狀、獎座，以及大專組每名新臺幣（以下同）25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元獎助學金，以資鼓勵。

教育部表示，總統教育獎遴選目的在於發掘求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生，鼓勵他們繼續努力，為社會風氣帶來良善影響，並期望透過獲獎者的生命故事，發揚生命教育精神。獲獎名單將同步公布於教育部國教署網站「最新消息」（https://www.k12ea.gov.tw/）、總統教育獎網站 (https://pea.ncyu.edu.tw)，國教署也將持續透過新聞稿宣傳獲獎學生優良事蹟。首先介紹吳奕昶、潘博均、洪偉豪、李育恩、陳庭玉、林恩彤、顧文凱、李宛軒、李翔濬等九位獲獎學生。

吳奕昶為本屆獲獎者年紀最小者之一。他出生三個多月即被診斷出視覺障礙，右眼全盲，左眼只有些微光覺但沒影像；3歲起就讀惠明盲校幼兒部，在盲校啟蒙中，對學習充滿熱誠且學習能力強，被師長稱譽為「盲生中的資優生」。於小一、二年級時在臺中市文化盃音樂大賽中分別獲得甲等及優等；更涉獵英文朗讀、說故事等領域，幾乎每學期都獲頒成績優異獎。

國小組-潘博均。(照片/教育部提供)

潘博均於出生前即被醫生診斷罹患先天性脊柱裂及水腦，無法自主行動，而他都會利用下課時間練習職能物理治療師建議的自主訓練，而且要求自己每次都要更進步。2020年博均和同學參與拍攝《一起。愛上體育課》微電影，獲教育部「礙上體育課」適應體育微電影競賽評審特別獎。

洪偉豪家領有中低收入戶證明，是金門家扶中心認定家境困頓須扶助者。洪偉豪每天放學寫完功課，還要指導弟弟完成作業，然後他會帶著弟弟一起到圖書館借書，以閱讀充實貧乏的生活，也在110年經由校長推薦，獲頒每校僅限一個名額的「勁梅校長獎」。洪偉豪未來想要成為一位作家，希望自己能夠成為眾人學習的對象。他說︰「也許我沒辦法選擇自己的家庭，沒辦法擁有一個和別人一樣的家庭，但人生的精彩卻可以靠自己努力創造。不管出身如何，每個人都可以擁有夢想。」

李育恩一歲時父母離異，從小學開始，李育恩就利用課餘時間下田幫忙祖母農作，還會照顧失明的祖父，分擔家務，曾獲得109學年度馬公國中孝悌楷模表揚，並在111年榮獲靈鷲山「普仁獎」。而他從國小二年級開始加入學校國樂團，接觸揚琴，由於家境清寒無法自購揚琴，李育恩只能利用午休或放學後到學校的練琴室練習，除了在國樂團擔綱重要的聲部樂手，109年更在澎湖縣學生音樂比賽國中揚琴獨奏中，以優異的演奏拿下特優成績肯定，同時取得全國賽代表權；隨後亦在全國決賽獲得優等肯定；111年並再次於全國學生音樂比賽獲得特優。

陳庭玉在小學六年級時父母離異，後續因家庭問題與弟弟常進出警局，即使家境困難，陳庭玉仍不忘充實自己，每學期領取校內「書卷獎」。多才多藝的她並在各類競賽屢獲佳績，曾獲第11屆廣達游藝導覽達人首獎、110年金門縣「樂齡心 祖孫情」作文比賽國中組第一名；並參加海報、漫畫、版畫等美術比賽、校內國、英語演說比賽、金門縣青少年文學獎新詩組、科學及環境知識等競賽，以及在107至109年教育盃全國獨輪車錦標賽花式競技、女子靜立持久等賽事拿下獎項。

顧文凱從小患有罕見疾病，由於末端神經逐漸退化，逐漸喪失正常手腳功能，末端肌肉因而無力，雙手只剩下右小拇指可以施力，顧文凱相信只要善用優勢就可以活出生命的最大價值，未來他仍會繼續在網路推廣身障滑板，期望讓更多身障者一起體會板上飛翔的樂趣。他在成就自己夢想之際，也願意幫助其他人完成夢想，努力不懈的精神足堪典範。

高中組-李宛軒。(照片/教育部提供)

李宛軒於110年創立「學生的心聲筒」粉絲專頁，接受學生匿名投稿，希望照顧學生的身心健康，並成立IG個人帳號，透過互動圖的大量轉發，傳播學生相關重要訊息。該帳號文章總瀏覽量目前已逾700萬，已突破3萬2千人追蹤，並連續兩年受邀擔任亞洲創作者大會VIP。111年李宛軒更獲選「全國十大傑出青少年」、「Formosa女兒獎—社群經營獎」，並受邀為均優學習論壇講者，分享對教育的看法。

大專組-李翔濬。(照片/教育部提供)

李翔濬因先天腦性麻痺導致雙腳不能行走、講話不清楚，雙手也受張力問題，在兒童早期療育中心就讀障礙程度最重的班級。李翔濬希望透過藝術治療破除人們彼此間的藩籬。他相信順著心做決定，每次的選擇會更認識自己，也期待能用愛與同理，全然去現身、獻聲、獻身，與「礙」同行！