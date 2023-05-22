112年國中教育會考於5月21日舉行第二天考試，考試科目為自然及英語（閱讀、聽力）考試，中午12時30分結束。教育部長潘文忠前往國家教育研究院中部辦公室國中教育會考印卷闈場啟闈，迎接參與組題、印卷、分卷、安全維護及試務支援等工作的170位試務人員出闈。所有闈內工作人員經過14天的辛勞，在全國試務會主任委員陳柏熹率領下步出闈場，圓滿完成任務。

部長潘文忠表示，感謝全國試務會以及測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、研究人員、督導人員等，辛苦完成艱鉅任務，也感謝各地方政府教育局處及全國18考區所有參與試務的工作人員、警政、交通、電力、自來水、醫療等支援單位，各國中師長及家長的配合，讓今年國中教育會考試務順利完成。

全國試務會主任委員陳柏熹表示，本次考生總數19萬8,140人，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等相當繁重、細微，並有時間壓力，感謝闈內所有工作人員辛勞付出，闈外辦公室全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。

昨日(21日)各科缺考人數及到考率分別為：自然2,664人、98.66%；英語（閱讀）2,569人、98.70%；英語（聽力）2,796人、98.59%。今日違規事件以「提前或逾時作答」最多，初步回報約122件；其次為「隨身放置非應試用品」，約54件。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行紀錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

112年國中教育會考各科試題及參考答案將於5月21日下午2時以後公布於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw/）。考生或其就讀學校之教師若對試題有疑義，可於5月21日下午2時至25日中午12時，填寫簡章之「112年國中教育會考試題疑議釋復申請表」，傳真至（02）8601-8310「國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心」申請試題疑義釋復。

112年國中教育會考成績通知單將於6月9日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw/）開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。