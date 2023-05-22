新北市首創「技職Chain 跳轉未來」，整合升學與就業技職博覽會，將於5月27日於新北市市民廣場登場。歡迎北北基桃國中生、高中職生及家長蒞臨，了解全國技職校院學校特色，也可掌握就業市場趨勢並尋求媒合機會。

參加學生有5連送機會，請攜帶學生證或身分證件與會。「第一送」、登記後可領闖關卡1張，完成後可兌換超商禮券或精美小禮物，總計逾2000份；「第二送」、還可參加iphone 14 Pro 128G、Apple iPad 10、Switch等摸彩活動；「第三送」、在新北學Bar將活動訊息留言轉給好友，有機會抽禮券；「第四送」、至市府一樓大廳，參觀新未來式New Future展攤，可參加iPad mini、無線藍牙耳機、虛擬實境眼鏡等抽獎。「第五送」、參加現場10場任1場技職宣導，可獲精美小禮物兌換券，數量有限、送完為止。

國中學生家長參觀實習工場。(照片/新北市教育局提供)

在就業徵才部分，結合台積電慈善基金會資源，由60家廠商展示企業特色並舉辦徵才活動，有就業需求者，可至現場諮詢或參加面試，預計提供逾300個職缺。

另為協助國中生會考後適性選填志願，新北市教育局特別安排自5月22日起於22所公私立技高學校(含普高設有專業群科)與4所綜合高中，規劃逾50場次校園巡禮，逾1萬免費名額，讓九年級學生、家長實際走入技高校園、認識各專業群科與體驗實習實作課程，參觀資訊請參閱各校校網公告。

新北讀技職有三大利多，第一利多-「校校推動雙聯學制」，凡就讀新北技高、不分公私立，三年期間通過課程即可取得臺灣及美國高中雙畢業證書。第二利多-「校校產學100%及獨家產學專班」，新北公私立技高皆與業界連結密切，推動產學專班，提早銜接職場及升學之路。第三利多-獨家「金證人才專屬計畫」，提供金手培訓、證能合一、金手出國見學等專案，無論想讀、想學、想做、想出國，新北讀技職都能實現。

新北市首創「技職Chain 跳轉未來」技職博覽會闖關摸彩券（背面）。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市以4年8億翻倍經費推動全國唯一「新北NO.1技職6.0 NewTopWorld世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，各技高共12群46科別供學生適性選擇，石碇、雙溪、金山、光復4所綜合高中也提供多元專門學程，期盼國中生可以選所愛、好好讀、有前途，大家相約5月27日新北市市民廣場邁向未來。