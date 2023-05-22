廣達文教基金會攜手新北市合辦第4屆「廣達游智盃創意程式競賽」全國賽，5月20日有101支國小參賽隊伍齊聚國立臺灣科學教育館，加上家長、教師同行，500人參與號稱小學生難度最高的程式比賽，現場既刺激又熱鬧。

新北市教育局長張明文表示，新北市與廣達文教基金會112年簽署合作備忘錄(MOU)，結合「程式教育體驗中心」、「自造及科技教育中心」及「盟主學校」，並透過廣達《游於智》計畫，推動5年新北程式教育計畫。今合辦程式競賽，創造舞台，讓學生展現程式教育的潛能，讓程式教育落實於生活中。

優選獎獲獎同學合影。(照片/新北市教育局提供)

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，廣達集團及基金會重視企業責任，針對國小教學現場需求，量身打造Quno硬體教具與Qblock軟體教材，也在本賽事中使用，讓孩子透過實作熟悉數位科技的應用。此外，與新北合作《游於智》計畫後，發現孩子年紀雖小，實際上已具備運算思維、解決問題及設計思考能力，而競賽目的不在於掌握程式技術的精準度，而是引導學生善用科技、開發解決問題新思路。

入圍隊伍上午先挑戰「關卡任務」，要能展現「運算思維」及「機電整合力」，才能有機會入選最優30強，獲選角逐下午的「達文西挑戰」，採「迷你黑客松」(Mini hackathon)模式，黑客松的精神是讓參與者在短時間內彼此合作，用電腦來解決問題。且全程由國小學童自己獨立進行比賽，有時間限制，且當場公布題目，堪稱是國小生最刺激的程式比賽。

莒光國小有8位同學入選準決賽，其中王芊惠及林庠名同學提到，在學習程式的過程中，常遭遇「bug」，也就是程式設計上出現問題，導致無法良好運作，這時都要自己想辦法找出原因、更改設計，才能修復程式。

莒光國小老師李昭誼說，原先學校課程就有SCRATCH運算思維教學，透過申請「游於智」計畫，師生一起學習Quno硬體教具，讓腦中的程式想法得以透過硬體實現，並能用來解決生活中遇到的困難，非常有成就感！也讓學生有機會嘗試新的機電整合課程，提升動手做的能力。

入圍隊伍先挑戰「關卡任務」，要能展現「運算思維」及「機電整合力」，才能有機會入選最優30強。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，《游於智》計畫預計納入新北市國小資訊教育課程，3-6年級搭配系統化程式語言課程，全面提升新北市學生程式語言能力。今透過合辦第4屆「游智盃」全國賽，以競賽與跨校交流的方式，提升全國孩子們的資訊能力與科技核心素養。期待能透過更多公私協力，推動程式教育，引領教育邁向數位先驅。