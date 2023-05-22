東海大學榮獲首屆「台灣生物多樣性獎」的銀獎殊榮，以其在東大溪整治和生態教育方面的卓越成果脫穎而出。東海副校長張嘉修表示，目前積極建構水文化的環境教育終身學習網，未來打造東海成為全台最大的生態教育場域。

東海大學以改善生態環境的實際行動，獲得首屆「台灣生物多樣性獎」銀獎殊榮，成為台灣少數獲獎的大學。2023年首屆「 台灣生物多樣性頒獎典禮暨論壇 」今（22）日舉辦，在行政院農委會林務局指導下、台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦，呼籲大眾齊力合作對地球盡一份力，同時也表揚致力於促進生物多樣性，已有實際卓越成果的公私部門。其中，東海大學作為獲獎的大學，通過整治東大溪，整合周圍環境，以「綠網加藍網的城市樞紐新典範」一案，積極回應生物多樣性核心概念，獲得首屆「台灣生物多樣性獎」的銀獎殊榮（非營利事業組）。

東海副校長張嘉修表示，東海2020年與臺中市政府水利局共同爭取「全國水環境改善計畫」補助，合作改善東大溪，從自然環境受益者轉變為主動保護，降低傳統工程依賴，利用河谷地形、全重力輸水的 節能設計，整治後水質從嚴重降到接近輕度污染，這是東海大學永續治理作為中，與促進生物多樣性關聯性高的創新實踐，這也是這次得獎的原因。 張嘉修說，東海目前同時也配合東海獨特的勞作教育，融入永續教育意識，連結大學永續治理和SDGs的永續發展目標。

東海大學副校長張嘉修（右）、東海生命科學系終身特聘教授卓逸民（左）。(照片/東海大學提供)

東海生命科學系終身特聘教授卓逸民指出，東海重視以自然為本的解決方案，其中兩點最為重要，第一是透過塑造優質的生態環境，將大肚山上的原生動物重新引進來，建立永續的東海森林生態鏈；其二，透過勞作教育，將永續教育融入課程當中，讓學子能走進大自然，了解大自然的美，也同時對永續生態有更深入的了解。卓逸民說，東海目前也藉由東大溪的整治，進一步教育並凝聚教職員生、周邊居民和社會大眾，達成對於生物多樣性願景與共識。