112學年度五專優先免試入學自112年5月22日起至5月26日止受理報名，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。

此次有39所公私立技專校院參與，183個科（組），提供17,086個招生名額（含原住民等七類特種生名額）。可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。

112學年度五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」(以單一學期之百分制擇優採計)、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術(或藝術與人文)、綜合活動及科技五學期平均成績）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目，相關規定請參閱本學年度招生簡章。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示：「就讀五專前三年除免學費優惠，減輕學生的就學負擔。此外，五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供同學學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。」