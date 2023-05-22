為深化技專校院學生創意思考及動手解決問題的能力，教育部112年度辦理第6屆技職盃黑客松競賽。本競賽分為北中南分區競賽及全國賽2階段，今年分區賽選拔出89組團隊共計255人晉級至全國賽，並於5月20日至21日齊聚國立高雄科技大學，共同角逐評審團大獎等12個獎項，展現各團隊的創意及團隊實作能力。今年「評審團大獎」由國立高雄科技大學「礦工勞工工會」團隊的林少崴、吳秉叡及鄭郁娸同學獲得，參賽作品為「冷氣系統」，充分展現其創意技術與設計能力。

獲獎隊伍名單。(圖/教育部提供)

今年競賽主題引用聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的第6項「淨水及衛生」（Clean Water and Sanitation）作為本屆競賽主題，引導學生針對「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」議題進行創意發想、社會設計與原型創作，希望藉由此活動辦理協助學生思考個人在世界的角色與責任，成為負責任的世界公民，使全國技專校院學生與國際社會議題接軌，並解決實際生活問題。

本競賽包括賽前破冰組隊與訓練課程、分區競賽、進階訓練、全國賽等系列活動，參賽者以跨校及跨系科領域方式進行創意分享及實作交流。在為期兩天的競賽活動中，參賽隊伍得使用主辦單位提供材料及機具設備，與團隊成員透過創意發想、腦力激盪等模式，將腦海中的構想具體化，最後上臺向評審委員簡報分享，展現團隊密集思考及團隊合作成果，提出技術與實用兼具的成品。

參賽團隊創作過程。(照片/教育部提供)

教育部表示，技職盃黑客松競賽強調團隊協力，找出創新方式解決問題，與技職教育培養學生創意思考及動手解決問題能力之目標一致。本競賽能展現學生課堂所學知識，團隊合作進行實作技術應用，有助各校落實教學創新模式。此外，高等教育深耕計畫亦強調啟發學生創新創業思維，鼓勵學生創意發想與動手實作，學校亦得運用相關經費提供學生所需資源，激勵學生跨領域創新思維，進而建構良好的校園生態環境，共同促進校園創意精神。