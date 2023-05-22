臺北市育達高中與ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners)義大利國際廚藝學院，正式展開國際教育策略聯盟合作，成為全台唯一與ICIF正式合作的高中，期望培育更多臺灣TOP CHEF! ICIF義大利國際廚藝學院校長Mr. Piero Sassone親自來台參與簽約儀式，並宣布將自明年開始於臺北育達高中開設「義大利名師課程」，學生不僅有機會免費與米其林主廚近距離學習傳統義式烘焙、手工麵點等課程，還可赴ICIF義大利本部培訓，結訓後於義大利當地米其林二星、三星餐廳實習，開拓國際視野。

臺北育達高中校長劉育仨表示：「臺北育達餐飲管理科成立至今，培育了超過8000名餐飲界的生力軍，在職場表現也都相當亮眼。這次很開心透過實踐大學的引荐，成為全台灣第一間與ICIF策略聯盟的高中。育達致力於培育優秀技職人才，但現在的市場趨勢讓我們意識到，技職教育與職涯規劃不能只著眼在台灣，更要放眼國際、增加學生國際交流、提升職涯規劃的高度，這也是為什麼今天與ICIF簽訂國際教育策略聯盟的主要原因。我們期望學生透過國際化的課程，學習異國餐飲文化之外，更要激發創作的靈感，未來我們培育的餐飲人才一定能夠創作出更讓人驚豔的餐飲藝術，站上世界舞台」。

林子騫(左二)在義大利知名古堡餐廳實習。(照片/臺北育達高中提供)

ICIF校長Piero Sassone表示：「ICIF擁有超過 30 年的歷史，提供義大利美食相關不同類型領域的專業課程，多年來，來自世界各地從我們 ICIF 畢業的學員超過 7000 名，其中許多優秀的校友已經成功在國際餐飲相關事業上嶄露頭角，在世界知名的餐廳如: Piatto Suzuki(日本)、OSTERIA FRANCESCANA (義大利米其林3星、世界前50最佳餐廳第一名）等，成為著名的廚師。我們選擇育達成為台灣第一所與 ICIF 簽訂「策略聯盟」的高級中學，也相信藉由這個合作的開始，未來能為台灣培育出更多傑出的餐飲人才。」據了解，ICIF在義大利當地就有超過180間以上合作的實習餐廳，光是北義大利就有42間米其林等級餐廳供學生實習，其中包括全球知名的OSTERIA FRANCESCANA、PIAZZA DUOMO、RISTORANTE LE CALANDRE等，學生有10個月的時間可以選擇2間不同的餐廳實習。

臺北育達餐飲管理科校友林欣平、林子騫在就讀實踐大學期間也透過學海築夢計畫獲得補助，前往ICIF義大利本部培訓。林子騫同學更在義大利知名古堡餐廳Relais Guarene castello-guarene實習期間，獲得餐廳給予滿分的好評，畢業後目前任職於臺灣知名米其林二星餐廳；在高中就奪得翻糖蛋糕比賽世界冠軍的林欣平，也才結束ICIF義大利培訓課程回到台灣，今日特別在簽約儀式現場向母校獻上祝福!林欣平表示:「在義大利實習期間獲益良多，很羨幕學弟妹們即將可以比我更早就能擁有國際教育的資源，感謝育達高中、實踐大學以及ICIF，讓喜歡餐飲的我們，更快地朝實現夢想邁進。」

ICIF義大利本部校園建築自11世紀起迄今已有千年歷史。(照片/臺北育達高中提供)

育達餐飲管理科科主任廖翊合表示:「育達餐飲科的學生除了在校期間習得所有相關餐飲技能之外，在升學部份我們也有良好的升學管道，例如:實踐大學、景文科技大學、台北城市科技大學、醒吾科技大學與台北海洋科技大學等，透過高中與大學端3+4的策略聯盟，讓學生學力更紥實，同時透過大學端的師資資源，導入更多元的技能元素，例如：巧克力、拉糖、翻糖、藝術麵包等工藝的學習、果醬畫盤、3D果凍花技術與各式創業廚藝概念，國際廚藝技能等，使學生在校習得基礎與進階技能外更建構未來創業理念同時銜接未來4年的大學與科技大學的學習。」