南華大學生死學系設立殯葬服務實習課程已有20年，且每年皆會舉辦成果發表，讓學生展現實習期間的學習與實作成果。今年的成果發表會日前在該校學慧樓中庭進行，並首度於戶外以展演的方式呈現，從喪禮服務流程中的遺體淨身SPA、穿壽衣、化妝、入殮到告別式的相關儀式，實習生們各個展現專業知識與純熟的實務技能，實習機構督導及主管們也蒞臨成果發表會，並給予高度肯定。該系大一至大三的學生同步在場觀摩，為自己的實習路做準備。

南華大學是全國唯一設有生死學系的大學，且獲教育部肯定的生命教育特色學校，設有專業殯葬服務教學及完整的實作與考照場地。本次殯葬組的實習成果發表在師生近半年的辛苦籌備下，完整呈現在大家眼前。活動當天，南華大學校長林聰明、副校長林辰璋、總務長鄭絢文、生死學系系主任楊國柱、實習授課老師李慧仁等及多家實習機構代表皆蒞臨共襄盛舉，齊聚一堂見證殯葬組學生的實習成果。

南華大學校長林聰明表示，學生們統整在學校所學之專業理論及實習過程中所學到的實務經驗，於發表會中向與會來賓呈現自身所學與省思，是進入職場的前哨站，以迎接下一個生涯旅途。此次實習生的表現皆相當亮眼，目前已有20多位學生被實習單位留任，畢業即就業與職場無縫接軌。

南華大學校長林聰明表示，此次實習生的表現皆相當亮眼，目前已有20多位學生被實習單位留任，畢業即就業與職場無縫接軌。(照片/南華大學提供)

南華大學副校長林辰璋指出，生死學系殯葬服務實習成果發表流程的嚴謹及參與活動學生的專業，充分展現出該系學生學用合一的優異表現。藉由紮實的實務訓練，不僅能讓學生結合專業理論，強化實作能力，更能提升就業競爭力。

藉由紮實的實務訓練，不僅能讓學生結合專業理論，強化實作能力，更能提升就業競爭力。(照片/南華大學提供)

龍巖社會福利慈善事業基金會及楊子佛教禮儀公司特別於當天頒發獎學金，鼓勵家境清寒且品學兼優的學子，希望可以讓他們減少打工的時間、專心向學，以成為優秀的禮儀服務人才。實習期間，學生的服務讓家屬感到貼心與溫暖，其中在五台山文殊佛教禮儀公司實習的陳妍欣同學，其服務的專業與態度更獲家屬讚揚，並特地寫信給校長、副校長及系主任，建議能夠予以表揚。因此，在成果發表中，生死學系系主任楊國柱特別頒發「服務榮譽獎」給表現優異的陳妍欣，也期待系上學生能夠以此做為學習的榜樣。

在成果發表展演入殮階段時，扮演亡者身分的另一位陳同學，也是本次活動籌備幹部的成員，經由這次的準備及體驗，有感而發的說，透過體驗才真正認識到生命的價值，同時也會更認真思考自己過世的時候，要以何種方式離開，讓自己與親愛的家人們共同完成人生課題。

成果發表活動包括「殮」、「殯」、「葬」三個環節，更設有體驗區，讓參加人員能夠互動體驗到更多的殯葬服務項目。楊國柱表示，看到學生於實習機構回來後，在各方面的表現更加積極負責，感到非常欣慰，楊國柱說，實習是一個與學界跟產業界搭起培訓及引進人才的良好橋樑，希望未來生死學系能與更多的殯葬企業合作，以培育更多生死服務事業的優質人才。