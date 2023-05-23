夢想淘心室5月23日【創時空】邀請到第五屆芒果要的就是你的熟芒果學姊雅芳到節目中，分享自己當初報名參加湖南廣電暑期實習的整個過程。從報名到實際抵達長沙實習的準備故事，以及如何展現最自信的自己參加海選等過程大公開，無私分享給想報名的青芒果學弟妹們。

雅芳學姊在節目中不私藏，分享抵達湖南實習的生活點滴，孤獨時該怎麼辦？以及在天天向上節目劇組工作的現況，還有讓她感動到爆哭的事件。雅芳學姊表示實習收獲最多的是人際關係的擴大、回饋與交到很多芒果好朋友。熟芒果雅芳要大家不要想太多，先報名再說，關於準備拍攝海選自我介紹影片時該怎麼準備，例如亮眼、讓人印象深刻的開場，展現自己的特色在影片中，並在節目中特別提到因為自己別具特色的自我介紹影片，甚至面試當天評審委員之一特別跟雅芳學姐說，對他的影片印象深刻，讓她開心不已。

關於大家緊張的海選面試，黃金60秒環節，雅芳學姐也分享評審會問那些問題，以及回覆的技巧，甚至到湖南廣電的食衣住行等方式、同事之間很好的互動與情感交流，以及到最後結業式節目組導演發了一條鼓勵訊息給雅芳學姊的大大小小溫暖事情都在今天的節目中，聽眾朋友不要錯過了。

APPLE PODCAST: https://pse.is/4x7n4n

GOOGLE PODCAST: https://pse.is/4wrxy6

KKBOX PODCAST: https://pse.is/4vyr89

SOUND ON : https://pse.is/4x4uch

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

活動 LINE 專區(加入隨時詢問問題)ID:@774fmuqi

活動簡章:https://pse.is/4xe328

活動粉絲專頁: https://www.facebook.com/mangowantyou