近年來，越來越多女性在各領域中發揮卓越的領導能力，展現剛柔並濟的領導風格，為社會帶來活力和創新。為培育優秀女性領導人才，教育部青年發展署自92年起，每年暑假期間舉辦「大專女學生領導力培訓營」，協助大專女學生破除性別刻板印象框架，發揮自己的潛能與價值，迄今已培訓超過5000名學員進入社會展現領導才能。112年報名自即日起至26日止，歡迎對自我有期許的大專女學生踴躍報名。

111年曾參與女培營的國立清華大學英語教學系三年級學生張瑋珊表示，藉由營隊中與同儕進行人生觀、工作觀的分享回饋以及互動，激發更多元的想法，不僅在個人影響力與團隊領導力有所學習，與他人的深度交流與人際網絡更是收穫滿滿。

女培營課程互動。(照片/教育部提供)

112年女培營以領導力、性別意識、人生設計為主軸設計課程，學員將學習如何培養自己的領導特質，突破自我並發揮自己的潛能，從自我影響力擴大為團隊領導力，也透過性別意識課程，破除生涯發展上可能會面臨的挑戰，釐清自己的目標並找到職涯發展的方向。

女培營課程討論互動。(照片/教育部提供)

本年度女培營除邀請多位傑出女性領導者進行專題演講，更特別設計許多職場領導力議題，讓學員們運用課堂所學腦力激盪，討論不同解方，以及安排團體領導工作坊，由女性業師分享他們的職場經驗和故事，並帶領學員交流討論。

今年女培營訂於7月4日至8月17日辦理，分為輔導員培訓及北區、中區、南區三梯次的營隊，活動採線上報名，歡迎30歲以下大專校院在學女學生踴躍報名參加。詳細資訊請參考「青年職涯輔導資訊平臺」（https://mycareer.yda.gov.tw/）最新消息，或「大專女學生領導力培訓計畫」活動臉書。