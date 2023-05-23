慈濟科技大學有感土敘地震災情嚴重，近期舉辦募心募愛活動，為受災的居民盡一份心力。本次慈濟科技大學外籍生端出莫三比克、辛巴威和尼泊爾在地小吃，顛覆大家的對異國美食的刻板印象，而台灣學生則是發揮在地優勢，採線上預購的方式，推出現烤鬆餅、滷味、茶葉蛋、古早味花生糖等，一起為土敘地震災民募心募愛。

來自尼泊爾的醫務暨健康管理系四年級學生Seema，端出南亞最受歡迎的Samosa，乍看就像台灣的炸咖哩餃，裡面包的卻是馬鈴薯泥與香料，口感綿密，超乎眾人想像。再來塊街頭小吃Pakauda油炸蔬菜麵餅，搭配特製的酸甜辣醬，光聞味道就忍不住胃口大開。最後來杯相當於全糖甜度的尼泊爾奶茶，妥妥的「有鹹、有甜」達成滿足的收尾。

來自非洲莫三比克的行銷與流通管理系一年級學生Langa Jose Salomao表示，看似炸地瓜球的gulabos，用的可是木薯，灑上椰絲，還能任君挑選，不管是淋上巧克力醬、煉乳或藍莓果醬都可以。道地的街邊美食，還請有興趣的民眾千萬不能錯過。

同樣來自非洲辛巴威學生，端出Maputo綜合薯條，也就是把南瓜、地瓜、木薯切成條狀後，炸至外酥內軟，三種口味一次滿足，尤其能夠離家多日後，再次嚐到家鄉味，讓外籍學生備受感動，還要把異國美食和文化特色展現給更多人。

健康科技管理學院的三個系所，發揮在地優勢，推出滷味、茶葉蛋、沙拉、古早味花生糖等美食，其中，香噴噴的現烤鬆餅，更成為了吸引大家駐足的香味焦點。資訊科技與管理系二年級學生羅婉庭表示，無論決定品項、採買、製作，都花費不少時間來回溝通，甚至團隊都一致缺乏烹調經驗，讓她笑著表示「理想很豐滿，現實很骨感」。

香噴噴的現烤鬆餅成為了吸引大家駐足的香味焦點。(照片/慈技科技大學提供)

急著一股腦的把話全部說完，卻被無情漠視，資訊與科技管理系三年級學生陳柏源表示，「即使被拒絕，也不放棄！」為了讓產品不滯銷、成為呆帳，改為細心觀察，再針對顧客有興趣的商品介紹，才能衝高業績。

學生初衷都是為了土敘地震災民募心募愛。(照片/慈技科技大學提供)

行銷與流通管理系一年級學生林子晴表示，身為活動主持人既要串場，還要想辦法吸引人潮、協助各攤位叫賣，幾乎是十八般武藝全用上了。她說，連結算對帳都整整算了五遍，才找出問題點，沒想到，比上課交報告、考試，還要費盡腦筋和心力，也學到了更多驗證理論的實務經驗。不論是台灣學生或外籍生的初衷，都是為了土敘地震災民募心募愛，沒想到，收獲最多的竟然是自己！