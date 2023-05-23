教育部日前公布2023年總統教育獎獲獎名單，中臺科技大學食品科技系吳宜霏同學在求學之路不畏艱難，勇於突破逆境的表現，榮獲總統教育獎肯定。總統教育奬乃是以奮發向上、不畏困境、熱愛學習的精神為選拔標準，中臺科大食科系吳宜霏同學以逆境求學之奮鬥歷程獲2023總統教育獎獲獎，全校師長及同學紛紛表示與有榮焉。

中臺科大食科系吳宜霏同學自幼獨立積極，受訪時表示在學習成長的道路上覺得踏實，雖然生活中偶有遭遇挫折，對於任何決定皆能負起責任來面對！特別感謝老師們的耐心指導，也常受到導師關心她的生活與學習，因此才能獲得佳績。宜霏分享自己小時候曾獲得的感動經驗，有次奶奶拿了一位善良大學生分享的紅豆麵包給自己和弟弟，那是姊弟倆第一次吃到紅豆麵包。這個溫暖味道，讓她發願也要成為傳播溫暖的人。因此，學習之餘，宜霏會固定參與義工活動，寒暑假就回家扶中心協助發放物資，在學校也積極參與學校辦理的許多社區健康服務。

兩位總統教育獎得主李鳳珠(左)與吳宜霏(右)合影。(照片/中臺科大提供)

中臺科大食科系導師陳惠英教授稱讚宜霏「謙虛溫和，熱於分享，在班上人緣極好」。食科系指導老師郭炯村表示，宜霏擁有絕佳的時間管理能力，可以兼顧技藝競賽、工讀學習、協助大小型活動，並保持功課名列前茅，除了照顧好自己還能守護家人，真是難能可貴，真可謂德智兼具文武合一，值得讚許。吳宜霏同學2022年獲得了鴻海基金會獎學金十萬元，早已將攻讀研究所列入人生的計畫，現在也順利地考取了國立嘉義大學、國立屏東科技大學與國立高雄餐旅大學等三校四所的研究所，希望在研究所學習途中能修習教育學程考取教師資格，當個優秀有熱情有創意的烘焙老師，幫助在弱勢逆境中成長的學生找到一技之長，將這份愛繼續傳承下去，帶給社會更多溫暖。

食科系吳宜霏同學榮獲2023總統教育獎肯定。(照片/中臺科大提供)

總統教育獎獲獎名單公布時，適逢中臺科大食科團隊參與2023韓國餐飲國際大賽，團隊中兩位總統教育獎得主李鳳珠（2022）、吳宜霏（2023）分別於大賽中觀光伴手禮及糖花工藝項目榮獲金牌，顯見獲獎同學勇於突破困境、翻轉命運並奉獻服務，他們在逆境中力爭向上、熱愛學習的態度，的確是學習的最佳榜樣。