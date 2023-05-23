現代舞展演作品中，新竹縣光明國民小學的《過客》，其角色構思細膩、色彩鮮豔生動，一幅幅候鳥遷徙的畫面，簡單地將舞臺化為宛如臺灣濕地黑面琵鷺的天堂，時時刻刻高潮迭起，充滿了驚奇與未來感。臺北市北安國民中學的作品《焦紙神經》，利用一捲捲傳真紙張不斷交疊扭曲，製造出都會中現代人焦躁不安的心情，透過身體表現和情感投射，營造出強烈的節奏律動。臺北市永樂國民小學的《Knock Knock》，則以頑皮的小孩誤觸房子裡的擺設，開啟童趣般的魔幻空間，在演出的過程中引發觀者驚奇的發現。

民俗舞展演作品，臺北市東門國民小學的《當我們童在憶起》，透過背景及三張長板凳的裝置，以多變化的丟沙包組合及多層次板凳的運用，營造舞作的生趣，將觀眾帶回到懷舊的自然情境；宜蘭縣羅東國民中學的《勒佤印祭》，以軀幹擰扭的技巧，表現出中國西南少數民族佤族人民崇尚信仰、熱情奔放的風俗民情，為表演更加增添了幾分藝術性。臺南市中山國民中學的《傀》，運用三副大型木片裝置，如變魔術般的呈現於舞臺，以扇子為道具發展出如武器般的裝置，展現強烈的藝術表現！

古典舞著重表演者的氣勢與肢體俐落的表現，強調內涵的氣韻、呼吸、意念、神韻及內心情感。彰化縣彰化藝術高級中學的《牡丹》，以似少女初長成的嬌羞感，綠葉襯著粉色的牡丹更加的美麗；又如臺中市篤行國民小學的《山海䨩鰩》，傳神演譯靈鰩若鯉有翼，悠游於大海，幻化人身，翻騰於浪濤間的奇幻感，寓意豐收；宜蘭縣復興國民中學的《熔盛爐焰冶煉身》，則以純粹的武功為基底，彰顯出武舞的精粹，動中有靜、靜中有動地導出了傳統美學的境地，也營造出如貴族般莊嚴的儀式感。兒童舞蹈則是由彰化縣立和美國民小學獲選，以靈巧的雙手展現人無限的可能，看得出《雙手萬能》的巧妙。

教育部表示，「舞動心世界─112年全國學生舞蹈比賽特優團隊展演」除了5月23日於國立國父紀念堂大會堂辦理北區場次，也期待未來能促成更多專業場館一同響應，給予孩子一個圓夢的舞臺，以及提供民眾參與藝術活動的管道。相關資訊請至「全國學生舞蹈比賽資訊網」查詢。