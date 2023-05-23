教育部為有效連結大專校院研發能量及產業資源，鼓勵學校與合作企業提供教研人員及學生投入科研，深化STEM領域學習與研究之友善環境及支持系統，特別推出補助「大學校院STEM領域及女性研發人才培育計畫」方案；義守大學「醫學科技學院」副院長江青芬於111年度獲得「智慧健康福祉暨女性STEM跨域人才培育計畫」補助，集結醫學科技學院、觀光餐旅學院及語文學院，舉辦兩天一夜的「跨域學習與校園生活體驗營」營隊活動，運用所學，邀請高中生走進大學校園體驗。

義守大學展現跨院系合作能量，活動以「健康福祉」為主，讓年輕學子重視及關注自身健康，同時倡導STEM跨域學習的重要性。醫科院以「如何用科技關注我們的健康」為主題，著重日常生活的自我覺察和定期健檢的重要性，讓高中生一窺自我健康狀況。觀餐學院以「均衡餐飲與運動健康的重要性」，由義大師長帶領學生做拳擊有氧運動，廚藝學系老師示範兼具美味與低脂健康的餐點。語文學院則以「海外就醫相關英日語指南」為主軸，講解常用的就醫用語，也讓學生角色扮演，模擬海外就醫情況，活潑的課程設計，都讓參與的大學生與高中生感到新鮮且印象深刻。

觀餐學院師長帶領學生做拳擊有氧運動，傳達運動健康的重要性。(照片/義守大學提供)

參加營隊活動的高中生表示，義守大學規劃的課程內容豐富多元，而且很有趣，透過活動，除了可以學習到專業知識外，更可以認識到每個學系的教學內容與未來發展，可藉此探索自己未來的志向與興趣，成為將來選擇大學學系就讀的參考。醫科院副院長江青芬表示，有鑑於年輕學子常外食與喝手搖飲，以及久坐滑手機的現象，看似文明提升便利的生活，卻反而容易付出提早老化的代價，因此，規劃「自我健康關注」為概念的活動，希望透過跨域體驗，喚起年輕學子對自我健康的重視；從活動中學習健康人生的養成，這是最無價的收穫。

義守大學規劃多元課程活動，讓前來參與的高中生學習專業知識，更可認識每個學系的教學內容與未來發展，藉此探索自己的志向與興趣。(照片/義守大學提供)

義守大學是一所設有醫學、科學、工程、科技、商管、人文、社會等全方位領域的綜合型大學，加上所屬集團擁有多元的事業體，豐沛的教學資源成為跨域學習的最強後盾；尤其，醫科院為結合醫學與智慧科技，除了迎合現今趨勢，更掌握未來醫療科技發展先機，同時轉化為教研養分，讓就讀醫學科技學院的學子，成為國家醫療科技人才。