因應台灣半導體產業蓬勃發展，在未來AI、5G、IoT、車用以及高效能元件等產業高速發展下，將持續推動台灣半導體產業成長，國內半導體廠商近年人才需求殷切。龍華科技大學半導體工程系於5月22日特別舉辦「半導體產業趨勢展望與人才培育論壇」，邀集台大、成大、中山、台科大、國研院等學者專家，分享半導體相關新技術與應用資訊，共同探討台灣半導體產業發展方向與專業人才培育。

龍華科大校長葛自祥在開幕式表示，該校半導體工程系是目前國內私立科大唯一獲教育部核准成立的科系，將自今年正式招生，以培育國內產業所需之人才，提升國內學子半導體產業之專業技能，引領學生進入世界級半導體產業。龍華科大並與國內多家半導體關鍵領域企業，包含台積電、日月光、矽格、德微、亞昕、穩懋、艾克爾、朋程、南亞科、宜特等合作夥伴，共同成立半導體產學及人才培育聯盟，並提供大四實習工讀機會。

與會人員分享交流最新半導體資訊。(照片/龍華科大提供)

此外，為了提升學生在龍華半導體系的實務教學需求，龍華科大在去年斥資千萬，完成建置兩座半導體教學場域，包含前段黃光微影製程的半導體元件製程中心以及後段封裝測試類產業環境工廠，使用量產設備，可供學生操作練習，是國內唯一具備完整上下游製程教學與實作課程的學校與科系。

期望藉由淺顯易懂的授課內容與課程設計強化實作引導專業知識吸收，並依企業人才需求，開設就業學程、合作開發教材、邀請業師協同授課，讓學校開設之專業課程能更貼近產業需求。期望在經過學校的扎實訓練後，學生將成為半導體產業爭搶的專業人才。

論壇中，成功大學智慧半導體及永續製造學院蘇炎坤院長認為，在國際列強環伺之下，台灣半導體在國際中的地位將更顯得重要，台灣半導體公司在拿捏產業發展與地緣政治下的尺度，必須格外謹慎，唯一不變的還是專業人才的養成。

成大智慧半導體學院蘇炎坤院長認為，台灣半導體公司在拿捏產業發展與地緣政治下的尺度，必須格外謹慎。(照片/龍華科大提供)

台科大陳伯奇教授指出，人才培育的突圍之道必須從根做起，STEM教學深入教育、調整學群比例、訓練非本科系學生轉行，全世界都在搶人大作戰，台灣無法置身其外。另外，台灣大學電機系張子璿教授介紹後摩爾定律與三維元件的展望，中山大學陳英忠講座教授則分享新世代通訊元件發展趨勢，先端半導體技術專家的精采演說，帶給與會來賓更豐富的半導體專業知識與相關應用方向的了解。

國研院半導體中心副主任沈昌宏建議，在實務教學與研究方面，可利用各學校、法人研究平台的共享，善用台灣半導體中心資源或與國立幾所大學的半導體學院共同合作，共同培育國內半導體產業所需要的人才與所需的專業技能。而龍華科大等技職端可針對目前人才缺口最大的中游製造以及下游封裝測試，藉由產學攜手與廠商探討最適合的課程設計，提供學用合一的專業知識，培育學子具備半導體製程與封測專業知識技能，以提升職場競爭力，成為國內半導體專業技術人才。