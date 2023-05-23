2023總統教育獎獲獎名單日前公布，臺南市國中小組由賢北國小王沐晴及鹽水國小蔡家興等2位同學獲選，將於7月至總統府接受表揚。

黃偉哲市長表示，王沐晴同學突破身體障礙，善用天賦，找到屬於自己的舞台；蔡家興同學揮別家暴陰影，努力不懈，在網球比賽上獲獎無數，為校爭光，相當欽佩這兩位獲獎同學，期許大家能學習他們以順處逆的精神，一起讓這個社會變得更好。

鹽水國小蔡家興同學榮獲2023總統教育獎。(照片/臺南市教育局提供)

教育局鄭新輝局長表示，臺南市本次總統教育獎初審共16人獲選，其中8人薦送教育部參加複審，最後由王沐晴及蔡家興2人脫穎而出。教育局訂於6月11日(星期日)上午辦理頒獎典禮，將由黃偉哲市長頒獎予臺南市初審通過學生，以肯定學生不被困境打敗、積極向上的精神。

賢北國小王沐晴同學在一歲時診斷出脊髓性肌肉萎縮症(俗稱漸凍症)，她無法站立行走，需要以輪椅代步，生活起居也都要有人在旁幫忙，但她不向命運低頭，努力讓自己活的精采充實。國小二年級時，老師發現沐晴有語言和表演天賦，鼓勵她參加說故事比賽，竟獲得校內說故事比賽第一名 ; 本來不會說客語的她，經過奮力不懈地練習，也於111學年度臺南市小小解說員客語組獲得第一名！儘管沐晴每天放學回家後都要花很多時間復健，但她仍把握有限的時間學習，不僅學業優異，她參加客語及歌唱比賽更是獲獎無數。雖然沐晴無法像正常的孩子一樣跑跳，但她善用她的天賦，讓自己在表演舞台上發光發熱。

鹽水國小蔡家興同學是新住民之子，媽媽來自越南，年幼時他還是個目睹家暴的孩子，父母離異後他便與媽媽相依為命。媽媽經營小吃店的工作，家興也會一同幫忙，相當懂事貼心。國小二年級時，家興接觸到網球，經由教練的帶領和自己努力不懈地練習，他在網球比賽中獲得許多獎項，表現十分傑出。

鹽水國小蔡家興在網球比賽中獲得許多獎項，表現十分傑出。(照片/臺南市教育局提供)

在同學眼中，家興認真負責，總會主動指導學弟妹；在教練眼中，家興成熟懂事，遭遇困境時總會努力找到問題所在並一一克服，從不退縮。家興是團隊中的榜樣，他認真生活的態度，會讓旁人也想和他一起變好，雖然年紀輕輕，但他已有不小的影響力，能替周遭帶來正面力量及善的循環。