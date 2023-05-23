東海大學近期獲得多項大獎，資工系終身特聘教授楊朝棟更一舉拿下三項資訊教師大獎，包括「2022資訊榮譽獎章」、「2022傑出產業貢獻獎，以及「2023教學傑出獎」等大獎，憑藉著卓越的科研與教學實力，成為國內首位獲得這三項大獎的學者，而身兼東海圖書暨資訊處長的他，更帶領研究生獲得多項論文獎項。

東海資工終身特聘教授楊朝棟榮獲三大獎殊榮，可說在私校艱鉅教育環境下展現教育者的典範，獎項包括中華民國資訊學會(IICM)「2022資訊榮譽獎章」、台灣雲端計算學會(TACC)「2022傑出產業貢獻獎」與中華工程教育學會(IEET)「2023教學傑出獎」，其中「2022資訊榮譽獎章」更是設獎25年來第一位私校老師獲得。東海資工系主任劉榮春表示，這些獎項彰顯出楊朝棟教授在資訊領域的卓越貢獻，他在教學場域、產學合作和推動資訊工程技術轉化上，備受讚譽。

身兼圖資長的楊朝棟，長年將東海資訊雲端安全、大數據分析與智慧物聯網，並將人才之培育視為首要之事。近年主要開授課計算機組織、編譯器、雲端計算、大數據技術、LoRaWAN/NB-IoT應用、智慧物聯網技術與實作課程。教育上，楊教授親力親為在教材開發與教法創新上，近年榮獲教育部三次課程模組「最優課程獎」。楊教授帶領團隊開發與建置主機房與校園用電監測(iCEMS)與能源管理系統(iGEMS)，達到節能減碳的永續目標。楊朝棟多年的產學與研發能量，共計榮獲國科會工程處產學合作三次傑出獎與五次優良獎。

此次推薦楊朝棟獲IEET教學傑出獎的工學院院長黃欽印指出，楊教授在研究上，近五年至今已發表60餘篇SCI/SSCI期刊論文，其中大部分為第一作者或通訊作者，另外還編輯了三本國際專書(由Springer Nature出版)，歷年來發表於超級計算期刊(Journal of Supercomputing)達到36篇，為世界第一。黃院長說，楊朝棟教授的研究範疇廣泛，從雲端計算與大數據分析到人工智慧，從智慧校園到智慧製造與智慧醫療，每個領域都有他深入的研究和成果，他在學術界的國際影響力顯著。

張國恩校長表示，楊朝棟教授於資工系已服務二十餘載，擔任過多種要職，包括軟體工程與技術中心主任、電子計算機中心主任、圖書館館長等職務。他的表現相當優秀，於2018年獲資訊月「傑出資訊人才獎」、2021年榮獲中國工程師學會「傑出工程教授獎」、2021年中華民國資訊學會「李國鼎穿石獎」、2022年榮獲中國電機工程學會「傑出電機工程教授獎」，以及東海大學創校以來第一位在校表現傑出獲得「傑出校友」的殊榮，如今再度榮獲三個獎項，足為典範。

身兼圖資長的楊朝棟(右)，長年將東海資訊雲端安全、大數據分析與智慧物聯網，並將人才之培育視為首要之事。(照片/東海大學提供)

此外，楊朝棟所指導研究生林彥如與張翔淨分別於今年榮獲中華民國資訊學會(IICM)「碩士最佳論文佳作獎」與台灣雲端計算學會(TACC)「碩士論文獎第二名」。劉主任進一步說，此次楊教授獲獎，代表他學術教學的貢獻受到學者們的高度認可，這不僅是他個人的成就，對東海資工系來說也是一大驕傲。楊教授更協助東海成功爭取到與Google Cloud共同推動「雲端人才搖籃計畫」的機會，積極導入Google Cloud雲端和AI技術，實際運用在校務和教學領域，加速校內數位轉型邁向永續數位的校園，成就相當不易。他的創新引領著學界對資訊工程發展的思考和探索，也對社會帶來實際影響與貢獻。