夢想淘心室5月24日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到詩人，網路文藝社群「詩聲字」團隊召集人、喜菡文學網散文版召集人、《有荷》文學雜誌副總編輯林思彤。覺得自己前半段人生像榴槤的她，從小的志願就是當小說家，單親原生家庭不是這麼幸福的思彤，陪伴她長大的是書籍，至今已出版了多本詩集、小說。思彤在節目中分享她為何愛上寫作、對創作的看法並給予想嘗試寫作成為業餘作家的聽眾一些寶貴意見。

詩人林思彤喜歡吃的食物很另類，竟然是多數人不愛的雞皮，她說有一次到男友家作客，男友其母親竟然為她烹煮了一整盤甘蔗雞皮，從小缺愛的她瞬間感動不已。從父姓的前半生她叫馮瑀珊，個性有些尖銳直接，喜歡的人很喜歡，但不喜歡的人也大有人在。從母姓的後半生，她叫林思彤，他的另一半覺得她在結婚後比較像荔枝，擁有的是圓潤甜美的內在與溫暖的個性。

思彤覺得寫作是一種命運，也是一種生活，過好生活自然就會有創作題材。或許是成長過程造就她敏銳、有些悲觀但又情感豐富的個性，至今遇到環境不好的同學，她會用同理心去看待與關心，於是這些曾經的際遇就變成了現今創作的養分。

應主持人要求，林思彤在節目中朗誦她的作品〈那孩子〉「那孩子喜歡玫瑰，喜歡玫瑰色的髮夾和洋裝，他卻不被允許穿戴玫瑰。那孩子如此聰明，她才十二歲，比我更知曉性是籌碼，武器和解藥。那孩子崇拜力量，只有十五歲，身上就紋了猛虎和關聖帝君，他說這樣就不會被欺負…. 。」磁性的聲音中流淌著感性的文字，詩人朗誦的何嘗不是自己的際遇與許許多多跟她有相似經歷的那孩子的故事。

最後，即將出版新書的她在創作的道路上，最感謝喜菡文學網的喜菡老師，感謝她成為自己文學道路上的母親。想知道更多關於作家林思彤的故事？更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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