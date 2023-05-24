為吸引「學業成績」和「課外成就」並重的優秀高中生，東海祭出十萬元獎學金，打破傳統以成績作為唯一標準的機制，納入課外成就指標，重視學子多元發展。東海教務長楊定亞表示，高中生應大膽挑戰各個領域，相信未來透過此獎學金的激勵，學生能放心在東海大學投身學業與事業。

東海大學今(24日)宣布，除提供原有的「優秀新生入學獎勵辦法」外，加碼祭出10萬元獎學金，透過「績優特才獎學金辦法」突破了傳統獎學金僅注重學術成績的侷限，鼓勵學生展現在各領域的卓越才華。楊定亞教務長表示，這個獎學金有別以往，它納入高中生在文學、藝術、體育、科技等領域的積極表現，只要學生能夠展現出卓越才華並具備具體的優良事蹟，即可提出申請。

東海大學校長張國恩表示，東海致力於培養全方位的學生，並提供他們成長所需的支持和機會，這個獎學金就是最好的象徵，透過此獎學金，東海也能激勵更多高中學子充分展現自己的特殊才能。張國恩說，東海近年來，以AI、永續、博雅為核心，結合GOOGLE、中華電信推動雲端課程；導入兆元產業契機，特斯拉敏捷式智慧製造課程，打破學習侷限，邁向未來大學。

招策中心主任王迪彥指出，績優特才獎學金辦法具體申請的方式，由學生申請後經各系推薦1-2名優秀學生送各學院審理，預計全校共發放5-9名獎助名額，受獎學生將獲一學年獎學金10萬元，王迪彥說，這筆獎學金要感謝校友楊武晃暨夫人鄭麗蓉賢伉儷慷慨捐贈。王迪彥表示，東海原有的「優秀新生入學獎勵辦法」，入學成績優異者，不限名額可獲得入學獎學金，而人文理工不少科系也提供新生入學獎學金。

為吸引優秀學子入學，東海大學提供全學年獎學金總額高達1億3千6百萬元，種類繁多，包括校內各類獎助學金逾5千5百萬、政府獎助學金逾3千6百萬、工讀助學金逾4千4百萬元、緊急紓困金逾70萬，而今年暑假轉學考也將於6月1日開放報名。各類獎學金中，最受矚目的就是智慧製造班和韌性設計班的全額獎學金補助，除一年高達12萬獎學金，還可申請其他項目，並能優先獲得實習就業機會。