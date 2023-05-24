思科(Cisco)為國際網路設備領導廠商，每年舉辦的APJC NetAcad Riders競賽，吸引全球眾多好手激烈角逐。今年賽事歷經多輪較勁，最後由健行科大資工系學生賴嘉民過關斬將拿下第二名佳績。

APJC NetAcad Riders 是一項網路技能競賽，旨在激勵學生追求技術領域的成長。比賽分2輪，參賽者必須通過一系列線上測驗和模擬實作題目，經過在第1輪競賽後，入選第2輪競賽的選手有16個國家近300名選手代表各自國家參加洲際決賽，台灣由3位選手代表出賽，其中健行科大資工系就有2位選手入選。

培訓選手的魯大德院長和張木盛老師表示，此項網路技能競賽難度很高，能夠入選進入第2輪比賽已是非常不容易。賴嘉民同學以出色的表現在激烈的競爭中脫穎而出，勇奪第二名的佳績，優異成績是對他在網路技能的專業知識和努力學習的肯定。

健行科大表示，校方積極投入網路技術、資訊安全等課程，提供實務操作的學習環境，培養專業技術人才，我們對賴嘉民同學的表現感到驕傲，並祝賀他在比賽中的卓越表現，這次的成果將為他的職場發展帶來更多機會，在網路技術領域發光發熱。