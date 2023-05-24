新北市13校公私立高中今(24)日與美國箴言高中（Living Word Lutheran High School, LWLHS）簽署雙聯學制課程合作備忘錄。學生在新北市就讀，就能獲得國內、外雙文憑，接軌國內及海外大學。

簽署儀式現場13校齊聚，包括永平高中、錦和高中、清水高中、三民高中、新北高中、安康高中、新莊高中、新店高中、中和高中、光復高中、辭修高中、恆毅中學及光仁高中。除新北市教育局副局長劉明超蒞臨，也邀請美國在臺協會、國立中正大學、國立東華大學及國立聯合大學與會見證，國內、外資源齊力，讓新北學子擁有更多元的學習選擇及宏觀的國際視野。

教育局表示，美國箴言高中已和美國多所名校大學合作，同時也和臺灣中正等國立大學攜手。透過此次簽屬，新北市串聯起以上三方合作，讓學子可選擇到美名校留學，也選擇在臺灣延續升讀國立大學等方式。這是首度以高中雙聯學制合作方式，更特別的是，不僅只提供高中雙聯學位，更延伸到國內、國外大學選擇，取得大學雙聯學位，建立高中到大學一貫的升學管道。

新北市13所高中與美國箴言高中簽署雙聯學制。(照片/新北教育局提供)

美國箴言高中校長David Miskimen表示，簽署實施雙聯學制學校的學生在臺灣便可享有外籍教師的實體教學，課餘時間可修習美國安排之指定專業學科，另有線上非同步課程進行輔佐，課程包括美國以及臺灣國立大學學分課程，同時寒暑假更有機會走訪美國及多所合作大學體驗當地文化、學術以及語言，在課程結束後取得美國箴言高中畢業證書，可直升箴言高中所合作的全球百大名校或是國立大學雙聯學位。

負責媒合本（MOU）簽約儀式、永平高中校長沈美華表示，透過本次雙聯學制合作備忘錄，可以強化新北市高中學生學習英語文動機，提升英語聽說讀寫的能力，並建構接軌國際雙文憑教育機制，讓各高中的國際教育向前邁進一哩路。

教育局長張明文表示，新北積極推動雙語教育，近3年協助多所高中直接對接國外學制，除鼓勵各級學校與海外姊妹校簽署教育合作意向書，落實課程、師資、學生活動交流外，更規劃與英國、美國、加拿大等英語系國家進行教育合作，讓有意海外升學的學子節省經費與時間。教育局亦編列補助雙聯學制學生學費等經費，希望逐步朝向2030新北在地就學白皮書「在地國際化」願景邁進，培育新北在地國際菁英，讓高中教育接軌世界、孕育無限可能。