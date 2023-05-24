2023世新大學校園徵才博覽會<跨世創新>今日(5/24)舉行，開幕式於世新大學八風舞台進行，受疫情影響睽違三年終於恢復舉辦校園徵才博覽會，並以跨世創新為主題，共有12種類別71家企業進駐設攤，為歷年最多企業進駐且媒體業參與數量創新高的一次。
世新大學陳清河校長致詞表示，前兩年因疫情緣故以線上方式舉辦，今年恢復實體，希望擴大舉辦，開出1500個職缺提供給學生們挑選，也非常感謝看到這麼多企業進駐本次的活動。
開幕儀式除邀請世新大家長陳清河校長致詞外，也邀請到旺旺中時媒體集團-中國時報、工商時報暨時際創意傳媒(股)公司王儒哲總經理上台致詞，王儒哲總經理表示感謝世新大學本次的盛情邀請，世新大學人才濟濟，希望中時集團能在世新大學找到所需的媒體菁英人才，也讓學生們將畢生所學之專業好好發揮出來。
今年疫情緩和，本次世新大學校園徵才博覽會也與台北市就業服務處合作，提供職涯諮詢等相關服務，除了有多樣的工作機會釋出之外，世新大學同時也準備相當豐富誘人的獎品，期許學子們能藉由本次活動找尋未來最合適自己的工作道路。
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