「第六屆芒果要的就是你」湖南衛視暑期實習活動，校園巡迴說明會5月24日前往輔仁大學進行活動分享。實習活動由湖南衛視與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦，因疫情停辦三年，今年再度重啟，期望能夠開拓台灣年輕學子的傳播新視野。

輔仁大學影像傳播學系黃乃琦教授表示，在疫情前這個暑期實習活動是非常熱門的，競爭非常激烈，歷屆有許多輔仁的學長姊到湖南廣電去實習，也有學姊因為在實習期間表現良好，畢業後被留在湖南衛視工作，所以請同學一定要把握機會。

新聞傳播學系大二李昭儀同學提到，想要踏出舒適圈，到湖南廣電學習節目製作，增加自己的在傳媒產業的技能。(攝/景義婷)

新聞傳播學系大二李昭儀同學提到，他從國中開始就知道這個活動，也一直持續關注，剛好疫情解封，自己想踏出舒適圈前往湖南廣電學習節目製作，增加自己在傳媒產業的各項技能。

第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系、大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生。(攝/黃彥智)

「第六屆芒果要的就是你」湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系、大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，本次實習職缺包含，最火的知名節目”你好星期六”導演組、”時光音樂會”策畫組、”披荊斬棘的哥哥”公演組等節目職缺，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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