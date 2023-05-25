2050年前全球達到淨零排放的目標，現已為世界各國的重點發展政策。全球企業在工業的領域上，已進入綠色工業革命的時代。國立高雄科技大學串連校內各領域教師之創新科研成果，並集結於參與「2023高雄自動化工業展」，在高雄展覽館設立高科大專區，展出涵蓋產業機械、永續能源、低碳製程、循環經濟、負碳技術及創新發明等33件教師研發技術與設備，除協助參觀廠商民眾了解淨零永續的趨勢，也積極開拓可加入產學輔導或技轉的企業對象。

今年展出技術，涵蓋產業機械設備以及創新發明，多項作品均高度應用資訊收集、判讀等AI應用，例如具生醫檢測之智慧翻身輔具；影像辨識自動化多樣本化學檢測系統；神經網路視覺辨識應用於複合材料FRP之VARTM製程樹脂瞬時流速觀測；可線上量測並紀錄刀刃即時變化情況的智慧刀把等。特別是後者智慧刀把，使用在金屬切削加工上，不少需要精密加工的高值產品均可受惠，智慧刀把可同時確認加工件的加工成品品質、回饋刀具的狀態以利產線做出及時替換，減少產品問題或刀具損壞等成本損失。

高科大電機系教授楊浩青開發的智慧刀把，除構造上的感測器sensor外，透過大數據收集與繪製，能提供預測、分析、示警等功能，優化製程效率。已獲得經濟部價創計畫的補助，預計衍生新創公司以將產品走向市場。(照片/高科大提供)

智慧刀把研發老師為高科大電機系教授楊浩青，他表示智慧刀把對高價值、高精密的加工領域非常重要，根據實際統計，由於擔心產品失敗率而導致刀具的替換率過高，正確回推的話，淘汰刀具的剩餘價值甚至最多高達85%。因此智慧刀把除可有效確保加工品質外，也能精準掌握刀具狀況充分發揮刀具使用價值，並且減少操作人員擔心損壞高成本工具及產品的心理壓力。據了解，以德國生產的類似產品而言，售價高達台幣50萬元，由高科大自主開發的智慧刀把，從硬體部件到軟體開發，完全台灣自產，有非常的雄厚的售價優勢，對精密加工業者而言是一大福音。

因應高齡化及少子化，照護人力的缺口以及照護品質也成為創新研發的一個熱門題材。此為智慧翻身輔具，可平均且規律地調整臥姿，同時收集健康數據提供判讀，實現遠端監測且提升照護品質。(照片/高科大提供)

其它還包含強化火場逃生及滅火的目的的輔助滅火窗、煙室人員透氣逃生窗等發明，正呼應近期消防法保障消防人員權益的修法方向，並且可提高滅火效率，實現「不進火場、有效輔助打火」的目標。另外可純生物分解的高分子聚合物、碳纖維回收料的技術、微奈米氣泡浮除及清洗系統、無爆炸疑慮的安全儲電系統、電解產氫、海水發電產氫等等，均高度呼應當前環境保護、淨零探排、能源永續的重要趨勢。高科大校長楊慶煜表示，產業的升級與轉型也是高科大實踐社會責任的重要一環，任何創新研發、技術移轉、產學合作等相關產業需求，高科大都非常樂意與企業站在一起，共同提升台灣產業競爭力。高雄自動化工業展將展出至本週六 (5月20日)，於高雄展覽館展出。