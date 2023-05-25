由國立科學工藝博物館辦理的第12屆「全國手擲機飛行競賽」日前公布成績，臺南市中山國中「中山SMY雨果隊」及「中山SMY慧穎隊」勇奪國中組特優獎第二名及第三名；安南國中「飛越安中-003」及西港國中「西中SMY翱翔5號」也獲得優等獎佳績，表現亮眼。

市長黃偉哲表示，手擲機飛行競賽充滿挑戰，參賽選手以大會統一提供的材料，在比賽當天「做」出屬於自己的飛機，不僅拼飛得遠，還要比在空中停得久，比賽中包括風向的判斷、投擲的技巧、配重的調整、團隊的合作等都是不可或缺的關鍵要素，恭喜獲獎團隊獲此優異表現，期許繼續加油，為市爭光。

教育局長鄭新輝表示，比賽分為「直線飛行」、「滯空飛行」兩項，將創意思考及飛行科學原理融入競賽中，訓練學生設計、思考、及解決問題能力，符合新課綱問題導向學習。本市科技中心每年也都有辦理手擲機比賽，透過比賽的方式，可以提高國中生對航太科學的興趣。恭喜獲獎團隊，都是臺南教育的驕傲。

中山國中指導老師黃俐珺表示，國中階段給予學生的航空飛行知識有限，但在學習手擲機中學到的探究精神與方法可運用在各方面，也能培養學生創造思考。在手擲機訓練過程中，培養勇於接受挑戰、突破自我，並從中獲得成就感及自信心，是學生最大的收穫。

安南國中指導老師張培萱表示，今年是安南國中第二次參加全國手擲機競賽，選手主要由八年級學生組成，除指導老師外，更邀請九年級學長進行經驗分享，期待將以往的參賽經驗傳承下去。比賽當天選手展現了努力練習的成果，賽後還依然熱烈討論在競賽中的收穫，可見參賽學生對於比賽的熱忱。

西港國中指導老師黃新富表示，學生要利用白楊木及巴爾沙木等材料製作一架同時擁有擲遠及滯空功能的手擲機，並考驗學生如何讓手擲機飛行距離更遠或延長滯空時間，包括機身及機翼的外型，重量，角度及考慮風向與投擲的力道等。學習過程中利用科技探究讓學生設計思考，呼應新課綱的素養精神。