主講人馬克索爾博士提出美國與台灣數學教育都有互相可以學習之處，然而數學教學能有成效的精髓所在，不外乎就是課程的活潑生動、吸引學子可以動手做與創意思考發想，更重要的是老師的熱忱、積極才是引導學生學習興趣的主因。

臺北市教育局與九九文教基金會、南華高中長期合作，執行「國中青衿伴學計畫」，幫助數學學習弱勢的同學。過程中，發覺這些孩子可能早在國小時數學學習就已經落後，或應該要往下探究，了解國小三、四年級生，他們對於數學學習的動能是什麼，甚至要檢視，國內師資是否需要再加強。他非常希望利用此次論壇機會，讓專家齊聚一堂，剖析當今國內數學發展趨勢，讓臺灣數學學習能更上層樓。

臺北市古亭國中林泰安校長對於馬克索爾博士數學實戰經驗豐富，十分感佩，他說，從美國教育系統到數學教學、課程到評量，看得出美國在數學課程上的變革，有別於填鴨式的教學，美國更強調是探索及引導孩子有正向的學習動機。

林泰安校長也指出，臺灣的數學教學從領綱、研發、過程及評量，隨著時代已進行調整。但我們期待，教學過程可以更加多元、彈性，透過評量就能瞭解孩子適性及特殊性，讓數學教學本身就可以成為孩子實現一個核心的晉升渠道，也是我們衷心的期盼。

在國語實驗小學負責彈性數學課程的第一線教學教師胡詩菁，直接以國語實小為例，她表示，小學生就是愛聽故事，喜歡玩玩具以及動手操作，所以她課堂上，會先以講故事的方式切入，而這些故事也是胡詩菁依單元去編出來的。她認為，這方式更可以讓小學生感興趣，另外再加入一些讓他們可以操作的教具，更能提升孩子的興趣。今年胡詩菁轉教高年級彈性數學課程，裡面有些跨領域的部份，也有從固定課程中加深、加廣，她發現，這類探索式的授課，搭配一些教具，小朋友在課後回饋更正面又鼓舞人心，「原來數學課也可以這樣哦！」「這門課打開了我的新視野」「我們要跟學弟、學妹說，上這堂課一定要很認真，會學到很多」孩子回饋滿滿，也讓教學老師更充滿熱忱，更樂於上課。

臺北市高中學生家長會聯合會總會長許麗吉也不諱言，數學是學生學習學科中最重要的一環，數學學習不管在教育現場，或者在日常生活中，皆扮演很重要的角色。她表示，提升孩子的數學力，讓孩子不僅是對數學有興趣，更能轉化成真正的能力，對他們在未來學習上更有幫

助，也是所有家長的期待！