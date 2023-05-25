為感念佛陀的恩德與慈悲，佛光山圓福寺在佛誕節前舉辦浴佛祈福活動，並於5月25日在南華大學無盡圖書館前設置浴佛區，讓該校師生自由浴佛，感念與學習佛陀的智慧及慈悲。大林講堂及南華學舍滴水坊特別準備蔬食餐點提供參加浴佛活動的師生們享用，也藉以推廣健康蔬食。浴佛祈福儀式由佛光山副住持慧開法師主法，林聰明校長率副校長高俊雄、林辰璋、李坤崇與一、二級主管以及教職員一同出席共襄盛舉，學生們也齊聚一堂感恩浴佛。

佛光山副住持也是南華大學人文學院院長慧開法師表示，藉由浴佛祈福活動，可以讓學生認識佛陀聖誕的典故，感念佛陀的慈悲與福佑恩德，藉著虔誠浴佛的過程，淨化身心、沉澱心靈之外，更能親近佛法學習佛法的智慧。

南華大學校長林聰明致詞。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明指出，一年一度在校園舉辦浴佛儀式，讓師生們秉持感恩之心慶祝佛誕節，除了發揚佛陀慈悲濟世的精神，也提醒學生落實創辦人星雲大師提倡「做好事、說好話、存好心」的三好運動。浴佛不只是一個宗教儀式，更是跨越宗教的生命教育，在浴佛的同時也是洗滌內心的塵埃。師生以虔誠的心參與浴佛活動，也使得校園內充滿感恩惜福、溫馨愉悅的氣氛。

南華大學校長林聰明指出，浴佛不只是一個宗教儀式，更是跨越宗教的生命教育，在浴佛的同時也是洗滌內心的塵埃。(照片/南華大學提供)

為感念佛陀慈悲，近年在佛誕節前南華大學與佛光山圓福寺皆會舉辦佛誕音樂會，由南華大學民族音樂學系近百位師生演奏禮讚佛陀的樂曲，以及星雲大師作詞的人間音緣歌曲，透過演奏、演唱美妙的音聲，供養佛陀與大眾。由於該校創辦人星雲大師於今年2月5日化世圓滿，為感念大師一生致力推行人間佛教，以百萬人興學辦教育，對社會有極大的貢獻與影響力，日前在嘉義市立文化中心音樂廳舉辦「禮讚偉大佛陀暨緬懷星雲大師音樂會」，獲得廣大迴響。除了南華大學民音系近百位師生參與演出，佛光山法師及叢林學院在家眾亦一同參與表演，透過國樂團、流行樂團的演奏與合唱團悠揚的美聲以及現代舞蹈，讚揚佛陀的恩德，也緬懷最敬愛的星雲大師，希望大家能從樂曲中領略佛法的真諦，學習佛陀的智慧。