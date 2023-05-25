臺南市2023技職博覽會於5月25日至27日上午在遠東科技大學體育館熱鬧展出，臺南市長黃偉哲、教育局副局長吳國珉與遠東科技大學校長王榮聖、國中校長代表共同參加開幕儀式，歡迎臺南市的家長與孩子踴躍參觀，為升學志願選擇多一分瞭解。

黃偉哲市長致詞。(照片/臺南市政府提供)

黃偉哲市長表示，為了增進國中學生對臺南市技職教育資源的瞭解，自2015年開始舉辦技職博覽會，今年已經邁入第9年，這幾年因疫情關係，實體博覽會轉型為E化技職博覽會網站方式辦理。隨著疫情趨緩，2023技職博覽會恢復實體舉辦，邀請產官學合作，展現技藝教育的職群特色內容，並規劃實作體驗方式進行互動，歡迎家長陪著孩子一起探索興趣，支持培養「一技在身」，成就幸福人生。

黃偉哲市長參觀技職博覽會攤位。(照片/臺南市政府提供)

教育局吳國珉副局長表示，今年參展單位有勞動部雲嘉南分署、業界廠商、臺南市推動觀光工廠協會、技專院校和高中職等，設置約80個攤位，並邀請技職達人親臨實作體驗區指導，將有壽司製作、烘焙、指甲彩繪、身體彩繪等內容，同時呈現國中技藝教育競賽成果展，展出內容精彩豐富，預計3日活動將有近4000名師生參加。

教育局表示，讓孩子適性發展是重要的教育目標，平時除了鼓勵學校開辦技藝教育課程，提供學生多元體驗機會外，暑假期間，國中暑期技職體驗課程及營隊也將陸續啟動；同時設置3所區域職業試探與體驗示範中心，及1所技職教育及職業試探推動中心，提供南市國中1、2年級與國小高年級試探體驗活動，讓職業試探機會向下扎根，引導學生即早探索多元興趣。今年除了恢復辦理技職博覽會，技職博覽會網站也持續運作，歡迎家長與孩子至遠東科技大學體育館參加博覽會外，也可以上網了解相關資訊(網址https://tctee.tn.edu.tw)。