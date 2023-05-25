南華大學圖書館為慶祝佛誕暨緬懷創辦人星雲大師，於日前與該校學生社團「茶米學堂」共同舉辦「浩瀚星雲-墨寶法緣」活動，邀請南華大學校長林聰明、宗教所所長釋覺明、生死系副教授釋永有、圖書館顧問黃素霞以及通識中心講師薄培琦等人分享星雲大師所贈與的墨寶。「茶米學堂」師生特別準備香茗，讓大家一邊品茗，一邊聆聽師長分享與星雲大師墨寶的因緣，副校長林辰璋及多位一、二級主管也蒞臨共襄盛舉，吸引百位師生參加，並一起靜心書寫星雲大師法語以緬懷大師，以表達對大師的感恩與思念。

南華大學校長林聰明分享的墨寶是「共生吉祥」，該墨寶代表了南華大學的辦學理念和發展方針，更是展現出星雲大師所提倡三好四給的精神，就是要與人共生吉祥。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明分享的墨寶是「共生吉祥」，該墨寶代表了南華大學的辦學理念和發展方針，更是展現出星雲大師所提倡三好四給的精神，就是要與人共生吉祥。藉以鼓勵南華師生以善行、正語和善念共同生活，帶給大家信心、歡喜、希望和快樂。

宗教所所長釋覺明分享的是「養深積厚」和「淨華」，提及當年在大師的指派下隻身前往人生地不熟的印度興學及弘法，同時也於當地進修。十年後完成師命回到佛光山，大師送給她「養深積厚」的墨寶，深深感受到大師對她的栽培。

生死系副教授釋永有分享的墨寶是「永悟有空」，期勉在個人的修行上能達到「空有不二」、「空中妙有」目標，這幅墨寶也成了她的人生座右銘。(照片/南華大學提供)

生死系副教授釋永有分享的墨寶是「永悟有空」，這幅墨寶落款日期是1992年4月20日，正是英國倫敦佛光會成立的日子，相當具有歷史意義。讓她回憶起1992年初，奉大師之命在倫敦弘法並成立佛光會的艱辛歷程，在倫敦佛光會成立後當晚大師即寫了「永悟有空」四個字送給她。期勉在個人的修行上能達到「空有不二」、「空中妙有」目標，這幅墨寶也成了她的人生座右銘。

圖書館顧問黃素霞分享「素心霞光」、「我心慈悲」和「觀自在」三幅墨寶。黃顧問因學佛而與佛光山有了因緣，並到南華大學擔任人事主任、圖書館館長至退休，她回憶起星雲大師對南華大學的關心，而「素心霞光」四個字，是大師教導她心要清淨，光芒就會顯露。後來又獲得「我心慈悲」及「觀自在」兩幅墨寶，她經常用這幾幅墨寶來勉勵自己，用純淨的心去對待每一個人，要更柔軟慈悲，這樣做每件事才能都很自在歡喜。

通識中心講師薄培琦分享「不忘初心」及「隨心自在」兩幅墨寶，她回憶起加入佛光山的讀書會以及在監所擔任義工的經歷，這些墨寶提醒著她始終保持初心，堅守自己的信念。

圖書館館長賴淑玲指出，此次舉辦「浩瀚星雲-墨寶法緣」活動，除了邀請師長分享大師墨寶的因緣，藉此銘記大師對南華師生的關愛及勉勵，也時時秉持感恩之心，奉行大師提倡的三好、四給的精神，同時也藉由抄寫大師法語，讓大家能從中有所體悟，並學習大師的智慧。培養學生良好的態度及正向的價值觀，並成為有愛心、有智慧、有貢獻的人才，為社會和世界帶來更多的光明和希望。

師長們向大家分享與星雲大師墨寶的因緣。(照片/南華大學提供)

產品與室內設計學系的吳同學說，聽了師長的分享，讓他深刻體會到星雲大師以百萬人興學創辦學校的偉大以及在教育上的貢獻，能在南華大學求學很幸福。他也期許自己秉持大師所倡導的三好四給精神，回饋社會。