第六屆芒果要的就是你5/25日前往位於新北市板橋的臺灣藝術大學，分享實習活動徵選機制並進行現場QA。實習活動由湖南廣電、中華兩岸文經協會主辦、時際創意傳媒承辦，不限科系和系所皆可報名，歡迎喜歡傳播業想成為媒體菁英的同學報名參加海選，爭取50名實習機會。

傳播科系學子能到亞洲排名第二的湖南衛視實習，是相當難得的機會，尤其是新媒體、企劃、後製等相關科系的同學，除了能手把手跟著前輩學功夫，日後學以致用還能拓展不一樣的視野。廣播電視系陳靖霖老師開場時提到，此次難得邀請到主辦方來校說明，希望同學能把握機會，利用自身優勢，爭取機會，老師也很樂意幫同學寫推薦函。

芒果要的就是你報名倒數五天，截止時間在即，有興趣的同學務必把握最後機會，除了能至亞洲第二大媒體實習外，這次實習採師徒制，因此同學能從業界前輩直接學到實用技能;。主辦單位特別製作熟芒果專題PODCAST，分享第二屆與第五屆熟芒果章馨文與雅芳學姊的海選經驗與實習分享，鼓勵大家付諸行動。

陳靖霖老師開場時提到，此次難得邀請到主辦方來校說明，希望同學能把握機會，利用自身優勢，爭取入選名額，老師也很樂意幫同學寫推薦函。(攝/劉于瑄)

陳靖霖老師補充，以前在自己學生時期，並沒有那麼好的機會，必須親自打電話求長官給予機會，希望同學了解「精彩掌握在自己 !」，勇於展現企圖心。

與同學分享機會為何很難得，除了能至亞洲知名媒體實習外，這次實習採師徒制，因此同學能從業界前輩直接學到實用技能。（攝/劉于瑄）

萬眾期盼的「第六屆芒果要的就是你」，睽違三年再度重啟實習交流計畫。徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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活動簡章:https://pse.is/4xe328

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