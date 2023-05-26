嘉南藥理大學與台南後壁高中共同舉辦「大手牽小手」一日大學生體驗活動，活動特別由該校來自日本、印尼及香港的國際學生擔任輔導員，帶領30位高中生進行靜態與動態體驗課程，讓台灣高中同學「免出國」就能與外籍大哥哥、大姊姊近距離交流，拓展國際視野，創造難忘又美好的經驗與回憶。

為了提升青年學生全球移動力，教育部自105年起陸續推動「大手牽小手－我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，希望透過鼓勵國內大專院校外籍學生與高級中等學校同學間的交流，增加高中學生的國際交流經驗與國際視野及促進語言與文化交流。

嘉藥國際暨兩岸事務處為讓後壁高中同學有豐富的交流經驗，特別安排了有趣的靜動態課程，首先登場的是休閒保健管理系的「認識人體重要穴位」，教導同學利用家中常有的薑蒜片配合艾草，於穴位薰香促進氣血循環，讓自己不靠化妝就有好氣色，台灣傳統的經絡體驗不只讓高中同學興趣滿滿，連該校國際學生也驚呼連連，氣氛熱絡也消弭了彼此的陌生感。

嘉藥五星級健身中心讓高中學生大開眼界，除了體驗專業健身器材外，老師現場示範正確使用方式並引導同學進行體適能檢測，同學能依照自己的體能狀態來選用適合的設施。(照片/嘉南藥理大學提供)

動態課程更是精彩，嘉藥五星級健身中心更是讓從未去過健身房的高中學生大開眼界，除了體驗專業健身器材外，老師現場示範正確使用方式並引導同學進行體適能檢測，同學能依照自己的體能狀態來選用適合的設施；讓學生從實際操作中，跳脫運動的枯燥感，體驗健身的樂趣。

電競遊戲體驗是國際大哥哥、姐姐與高中學生的共同語言，在嘉藥電競黑洞裡，由多媒體系學生指導與協助，讓高中生實際操作大螢幕電玩、VR情境體驗、直播主攝影棚及電競座艙等遊戲，氣氛歡樂又刺激，透過遊戲互動讓在地高中學生以多元學習模式，瞭解語言溝通的重要性，搭起國際友誼橋樑。

國際處處長林怡君表示，嘉藥擁有豐富的國際化資源，締結超過255所國際姊妹校，致力推動各項國際化活動，這次後壁高中來訪，國際生有機會分享自己國家的文化及風土民情，擔任輔導員的角色感到非常開心。未來嘉藥持續推展國際交流、鼓勵校內師生申請學海飛颺、學海惜珠、學海築夢等計畫外，也將深化國際多角連結與交流。